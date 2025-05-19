Economia
Tarragona exporta un 2,7% més el primer trimestre impulsada pels químics i els béns d’equip
Les exportacions han arribat als 2.850 milions d'euros en els primers tres mesos de 2025
Les exportacions de la demarcació de Tarragona han crescut un 2,7% el primer trimestre d'aquest en any en comparació amb el mateix període de l'any passat. Els productes s'han exportat per valor de 2.850 milions d'euros.
També han crescut les importacions, en concret un 2,8%, fins als 4.420,9 MEUR. Els productes amb més sortida internacional el primer trimestre d'enguany han estat els químics i els bens d'equip. Els primers s'han venut per valor de 1.087,5 milions, un 8,1% més que en l'arrencada del 2024, mentre que els segons ho han fet per 501,9 milions, un 20,5% més que l'inici de l'any passat.
Pep Santos Alasà
Pel que fa a importacions, els químics ho han fet per valor de 703,4 milions -un 4,8% més- i els bens d'equip per 628,9 milions, un 25,7% més.
Pel que fa al mes de març, les exportacions de la demarcació s'han elevat fins als 926,5 milions, un 5,7% menys que el mateix mes de l'any anterior.
Les importacions, en canvi, van pujar al març. En concret, un 4,7% fins als 1.557,6 milions. Els productes químics i els bens d'equip també han estat els productes que més moviments han generat al març.
Els químics s'han exportat per valor de 362,1 MEUR -un 10,1% més que el març del 2024- i se n'han importat per un import de 240,4 milions -un 10,6% més-. Els bens d'equip han registrat una tendència similar, amb un augment del 8,7% de les exportacions fins als 164,3 milions; i un 46% en les importacions, fins als 239 MEUR.