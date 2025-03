La província de Tarragona se situa entre les deu províncies espanyoles que més exporten. Amb unes exportacions que arriben als 11,5 bilions d'euros entre novembre de 2023 i octubre de 2024, Tarragona supera Navarra i es col·loca just darrere de Biscaia en el rànquing nacional.

El sector petroquímic, i en particular els polímers d'etilè, lidera les exportacions tarragonines. Aquest producte representa el 7,3% de les vendes internacionals de la província, amb un valor de 846 milions d'euros. Una dada destacada és la diversificació de les exportacions tarragonines, ja que a diferència d'altres províncies del TOP10, cap producte supera el 8% del total exportat. Per exemple, a Pontevedra, que ocupa la quarta posició, el sector automobilístic concentra un 35% de les seves exportacions.

L'impuls petroquímic de Tarragona

El polímer d’etilè és un component clau en la producció de plàstics, principalment el polietilè (PE), un dels materials més utilitzats mundialment per la seva resistència i versatilitats. Aquest es classifica en:

Polietilè d’alta densitat (HDPE): Utilitzat en canonades, envasos rígids i bidons.

(HDPE): Utilitzat en canonades, envasos rígids i bidons. Polietilè de baixa densitat (LDPE): Present en bosses de plàstic, envasos flexibles i recobriments.

(LDPE): Present en bosses de plàstic, envasos flexibles i recobriments. Polietilè lineal de baixa densitat (LLDPE): Utilitzat en films plàstics i embolcalls.

Diversos factors expliquen l'èxit d'aquest producte en les exportacions tarragonines:

Indústria petroquímica consolidada: Tarragona acull empreses com Repsol, Dow Chemical i BASF, grans productors de polietilè i altres derivats.

Infraestructura logística estratègica: El Port de Tarragona facilita el transport de productes químics.

Alta demanda internacional: El polietilè és indispensable en nombrosos sectors com l'embalatge, la construcció i l'automoció.

Disponibilitat de matèries primeres: L'accés a subministraments petroquímics és un factor determinant.

Barcelona, la província capdavantera en exportacions

Tot i que Tarragona celebra la seva presència al TOP10, Barcelona és la província espanyola amb més exportacions, assolint els 76,4 bilions d'euros. Els cotxes lideren aquest rànquing amb un 14,9% del total (11,4B€). La segueix Madrid amb 48,1B€, on els medicaments envasats són el principal producte exportat. València, amb 21,2B€ i una forta presència del sector automobilístic, completa el podi.

Per la seva banda, Tarragona ocupa la novena posició, per darrere de Viscaia (12,2B€), on el petroli refinat lidera les exportacions, i per davant de Navarra (10B€), on el sector automobilístic és el motor principal del comerç exterior.