Invertiran 14 MEUR per millorar uns 100 quilòmetres de carreteres a Tarragona
Els treballs se centraran a l’AP-7, entre Salou i Castelló, i en diversos enllaços i àrees de servei
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat un contracte de conservació i explotació de carreteres a la província de Tarragona per un import de 14 milions d’euros (IVA inclòs). L’anunci serà publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), i la durada inicial del contracte serà de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per tres anys addicionals i una pròrroga extraordinària de fins a nou mesos.
El contracte afectarà uns 100 quilòmetres de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, principalment al sector T-04 de l’autopista AP-7. Concretament, s’intervindrà entre el límit provincial amb Castelló (quilòmetre 258,5) i Salou (quilòmetre 346), així com en diversos enllaços i àrees de servei com l’Hospitalet de l’Infant i Baix Ebre. També es preveu la instal·lació de sistemes de senyalització vertical per a control de velocitat entre els quilòmetres 288 i 313.
Les actuacions previstes inclouen serveis essencials com la vigilància, atenció a accidents, vialitat hivernal, manteniment d’instal·lacions i comunicacions, així com el control de túnels. L’objectiu del Ministeri és garantir condicions adequades de circulació i seguretat per a tots els usuaris, assegurant una infraestructura accessible i en òptim estat.
Aquest contracte s’emmarca en una estratègia més àmplia del Ministeri orientada a la sostenibilitat i eficiència energètica. Les empreses licitadores hauran de calcular i presentar la petjada de carboni de les seves operacions, amb el compromís d’elaborar un pla de descarbonització durant els sis primers mesos de contracte. La meta és aconseguir un balanç neutre de carboni en un termini de cinc anys.
Des de 2022, els contractes COEX inclouen mesures com l’ús d’energies renovables, il·luminació eficient i vehicles elèctrics. A més, es permet compensar emissions a través de projectes d’absorció registrats en el Ministeri per a la Transició Ecològica. S’estima que aquestes accions podrien contribuir a reduir fins a 71.640 tones de CO₂ anuals.
Aquest model de conservació mixt, que combina serveis i obra, busca oferir una mobilitat integral, millorar l’estat de les carreteres i optimitzar l’ús dels recursos públics. Les actuacions previstes asseguren nivells adequats de qualitat i seguretat mitjançant programació, estudis de vialitat i manteniment dels elements funcionals de la xarxa viària.