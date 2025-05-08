Carreteres
Invertiran 7,3 MEUR per millorar a Tarragona un tram de la carretera més perillosa d’Espanya
L’actuació se centrarà en un tram de l'N-420, considerada la carretera més perillosa d’Espanya pel RACC
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 7,3 milions d’euros un contracte per a la conservació i explotació de carreteres de l’Estat a la província de Tarragona. L’actuació se centrarà en un tram de l'N-420, considerada una de les carreteres més perilloses d’Espanya, amb un recorregut que va des del límit amb Terol, a l’altura de Caseres, fins a Reus.
El contracte té una durada inicial de tres anys, amb possibilitat de pròrroga de dos anys addicionals i una pròrroga extraordinària de fins a nou mesos. En total, s’intervindrà en 107 quilòmetres corresponents al sector nº3 de la província, que inclou trams de l'N-420 i l'N-420A.
Les obres formen part del programa estatal de conservació de la Xarxa de Carreteres de l’Estat (RCE), l’objectiu del qual és garantir la circulació, seguretat viària i accessibilitat de la infraestructura a tots els ciutadans. Entre les tasques previstes figuren vigilància, atenció a accidents, vialitat hivernal, manteniment d’instal·lacions i control de túnels i comunicacions.
A més, el contracte incorpora mesures orientades a l’eficiència energètica i la reducció d’emissions. Les empreses adjudicatàries hauran de calcular i compensar l’empremta de carboni generada durant l’execució dels treballs, presentant un pla de descarbonització en els sis primers mesos de contracte.
Aquest enfocament busca contribuir a la reducció de més de 71.000 tones anuals de CO2 i reforça el compromís del Ministeri amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment els relacionats amb infraestructures sostenibles, transport segur, eficiència energètica i creixement econòmic.
El model de contracte mixt, que combina serveis i obra, permet una conservació integral de les carreteres. Se centra en garantir unes condicions òptimes de circulació i seguretat, a més de millorar l’estat general de la xarxa mitjançant actuacions contínues de manteniment, gestió i seguiment de l’estat de la infraestructura.