Policial
Macrodispositiu policial contra la reincidència al Camp de Tarragona
El dispositiu Kanpai preveu mitja dotzena d'accions des d'aquest divendres a la tarda i fins dissabte a la matinada
Uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra, policies locals i Guàrdia Civil participen des d'aquest divendres a la tarda i fins dissabte a la matinada en un macrodispositiu contra la reincidència a les principals ciutats del Camp de Tarragona.
En el marc d'aquest operatiu Kanpai, coordinat pels Mossos, s'han establert controls a les sortides de Tarragona i el Vendrell de l'AP-7 per prevenir delictes com els furts i robatoris a les àrees de servei i de descans o en ruta.
També hi ha en marxa controls a les estacions de bus i tren de Tarragona, Reus i el Vendrell amb l'objectiu d'identificar i detenir aquelles persones que poden arribar al territori o aprofiten el volum de persones d'aquestes instal·lacions per cometre delictes.
Cap a les set de la tarda els Mossos han informat de tres detencions, dues durant l'acció a l'autopista AP7 -una per tràfic de drogues, un individu que transportava 1.500 esqueixos de marihuana i l'altra per falsificació de document públic.
El tercer detingut ha estat per una ordre de detenció vigent per delicte de furt. La detenció s'ha fet a Tarragona durant l'acció a les estacions de bus i tren.