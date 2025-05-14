Societat
La Costa Daurada guanya platges sense fum, però es queda a la cua de la costa catalana
L’Hospitalet de l’Infant prohibirà fumar l’any 2026 i Cambrils, Tarragona i Altafulla s’ho plantegen
Les platges sense fum guanyen pes a la Costa Daurada. Si bé la demarcació ha estat una de les darreres de l’estat en haver posat en marxa mesures per prohibir el consum de tabac a la costa, aquest estiu no es podrà fer en, almenys, vint platges del litoral.
Aquesta suma resulta de les divuit platges i cales de Mont-roig del Camp, que va anunciar una restricció total; la platja de la Pineda de Vila-seca, on està prohibit des de l’any passat, i la platja de Ponent de Salou, que novament tindrà un espai lliure de fum aquesta temporada.
Camp de Tarragona
Mont-roig del Camp prohibeix fumar a totes les seves platges
Álvaro Rodríguez
En qualsevol cas, la demarcació de Tarragona està implementant aquestes mesures de manera molt més retardada que la resta del litoral català. D’una banda, la Diputació de Barcelona ha acordat prohibir a totes les platges dels 25 municipis litorals de la demarcació. La normativa tindrà efectes aquesta mateixa temporada a quinze municipis i a la resta per l’estiu del 2026 a molt estirar.
A la costa gironina no hi ha cap mesura supramunicipal, però la majoria de les poblacions turístiques ja han prohibit fumar a les platges des de fa un parell de temporades. Aquest és el cas de Calella, Begur, Lloret o Palafrugell.
|Municipi
|Posicionament davant el fum a les platges
|Mont-roig del Camp
|Prohibit a totes les platges
|Vila-seca
|Prohibit a totes les platges
|Salou
|Prohibit a una zona de Ponent
|Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant
|Prohibició a l’estiu de 2026
|Altafulla
|Disposats a prohibir-ho
|Cambrils
|Normativa en estudi
|Tarragona
|Normativa en estudi
|El Vendrell
|Descarten la prohibició
Noves prohibicions
Això sí, el nombre de platges tarragonines sense fum es veurà incrementat durant l’estiu del 2026, ja que Vandellòs l’Hospitalet de l’Infant seguirà els passos de la seva localitat veïna. Segons ha pogut saber aquest mitjà, l’Ajuntament té la voluntat d’aplicar la prohibició de fumar a la platja de l’Arenal. Des del consistori detallen que han escollit aquesta zona perquè sobretot la visiten gent gran i infants, però també es preveu l’ampliació a altres punts del municipi.
L’Ajuntament estaria treballant per incloure aquesta mesura a l’ordenança municipal de platges, un moviment que volen «consensuar amb els agents privats –guinguetes i serveis de temporada– i públics». En qualsevol cas, el consistori apunta que la prohibició estarà acompanyada d’una campanya informativa per a la població i els turistes.
Altres ajuntaments costaners no han pres encara la determinació de l’Hospitalet de l’Infant, però miren amb bons ulls la prohibició. Aquest és el cas de Cambrils, que assegura «estar estudiant» implementar una normativa així. Des de la població del Baix Camp han fet un estudi de recompte de burilles per valorar la incidència d’aquests residus i prendre decisions al respecte.
La posició de l’Ajuntament de Tarragona és similar, ja que remarquen que és «un objectiu comú» la reducció del consum del tabac en espais públics per tal de «garantir espais més nets i saludables». Des del consistori apunten que aquesta fita s’ha d’abordar «amb consens i mesures concretes i clares».
Un altre municipi que podria prohibir aviat el consum de tabac a les platges és Altafulla. De fet, el govern municipal encapçalat per ERC va plantejar l’any 2022 diverses accions informatives i, fins i tot, es va arribar a plantejar la prohibició. No obstant això, un canvi de govern va deixar aquesta idea ensorrada. Ara, la nova executiva liderada de nou pels republicans es mostra disposada a fer «un pas més» per treure les cigarretes de la sorra.
Per contra, l’Ajuntament del Vendrell va iniciar el 2022 els tràmits per tenir platges sense fum, però mai es va arribar a aplicar. Actualment, des del consistori han descartat reprendre aquesta mesura en un futur immediat.