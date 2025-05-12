Economia
Els crackers de la indústria petroquímica de Tarragona continuen aturats des de l’apagada
Fonts reporten una fractura de la caldera a Dow, tot i que les empreses no entren a valorar els danys del zero elèctric
Dues setmanes després de l’apagada general a l’Estat, la indústria petroquímica de Tarragona encara s’està recuperant progressivament del que va ser una «situació sense precedents». Aquestes eren les paraules que feia servir Maria Mas, directora de l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) dos dies després dels fets.
Els elements que més dificultat representen per tornar a arrancar són els dos crackers, el de Dow i el de Repsol, al polígon nord. Aquests són calderes que fan servir temperatures molt altes per separar el petroli cru i extraure altres subproductes com a matèria primera.
La quantitat d’energia que requereix aquest procés provoca que les calderes necessitin «al voltant d’una setmana» per poder posar-se en marxa, tal com indica Mas. A més aquest procés no es va donar de manera immediata després de la recuperació de la llum, ja que hi va haver una fase prèvia d’anàlisi.
Segons ha pogut saber aquest mitjà, en algun punt de l’aturada la caldera del cracker de Dow hauria estat fissurada. Des de l’empresa no confirmen ni desmenteixen aquest fet, però asseguren que «la principal prioritat és que el complex funcioni de forma fiable i segura».
Amb tot, s’espera que l’activitat habitual es pugui recuperar entre aquesta setmana i la següent, tot i que per qüestions de mercat les empreses no s’aventuren a donar dates. De moment, tampoc s’han fet públiques les pèrdues econòmiques de l’apagada.
«Pèrdues incalculables», afirmava el sector un dia després de l’incident. Cal remarcar que del funcionament dels crackers depèn molta indústria «aigües avall» que no ha pogut reprendre la seva activitat amb normalitat durant aquest període.
Tal com recollia Maria Mas, cap a les 12.30 hores del 28 d’abril, es va produir un «zero elèctric» als dos complexos industrials. En conseqüència, les unitats van passar a situació de seguretat i es van activar totes les torxes alhora. A causa de la falta de vapor d’aigua, el fum negre procedent de la crema de productes va envair el cel camp tarragoní.
Si bé les torxes de seguretat s’havien activat abans, Mas assenyala que mai «s’havia aturat tot», una situació que, a més, va ser prolongada. Des de la tornada de la tensió, els diferents equips de la indústria han tornat a arrancar de manera progressiva.