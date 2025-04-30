Economia
Els sectors econòmics de Tarragona continuen calculant les pèrdues que ha generat el tall elèctric
Pimec xifra en 866 milions d’euros les pèrdues patides per petites i mitjanes empreses de Catalunya
Després d’una jornada atípica, amb una apagada general que va deixar sense llum tota la península Ibèrica, els municipis de Tarragona van recuperar ahir, de mica en mica, la normalitat. No només la ciutadania, sinó també tots els sectors econòmics de la demarcació, els quals continuen calculant les pèrdues ocasionades pel tall de subministrament elèctric de dilluns. Pimec xifra en 866 euros les pèrdues que ha generat aquest episodi a les petites i mitjanes empreses de Catalunya. És una xifra equivalent aproximadament a un dia sencer del PIB català.
Segons han explicat en un comunicat, encara estan recollint informacions dels efectes de l’apagada per poder dissenyar «plans de contingència i mesures estructurals per minimitzar futures afectacions». A més, volen avaluar l’impacte concret per sectors i territoris. Pimec remarca que alguns comerços van patir talls de més de 10 hores que han provocat malbaratament de productes i la patronal es mostra especialment preocupada per la cobertura de les assegurances.
La indústria química va ser una de les principals afectades a Tarragona. Un cop es va restablir progressivament el subministrament elèctric, les empreses del sector van procedir a posar en marxa les instal·lacions de forma esglaonada. Van començar pels serveis i subministraments bàsics, abans de reactivar les unitats productives. Així ho explica l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) en un comunicat, on asseguren que, durant el tall elèctric, es van seguir «els protocols previstos per a aquest tipus d’incidència».
«Les torxes, com a element de seguretat, van garantir l’eliminació controlada de gasos del procés; tot i que, a causa de la manca de subministrament elèctric i, per tant, de vapor d’aigua, es va generar fum negre clarament identificable», assenyalen.
Aquestes columnes de fum obscur van generar certa preocupació entre la població. Des de l’AEQT, asseguren que «la incidència no va tenir afectació de seguretat per a les persones ni per a les instal·lacions». Pel que fa a les conseqüències econòmiques, la indústria química continua valorant les afectacions patides per acabar de calcular les pèrdues totals.
El tall elèctric de dilluns també va obligar les centrals nuclears de la demarcació a realitzar una parada automàtica. Ahir, els equips tècnics d’ANAV van estar treballant per sincronitzar les unitats d’Ascó I i Vandellòs II a la xarxa elèctrica.
En canvi, la central Ascó II es va mantenir en parada perquè ja es trobava en el procés previ per desconnectar-se de la xarxa per tal d’iniciar la 29a Recàrrega de Combustible. L’episodi que es va viure dilluns no va tenir impacte en els treballadors, el públic o el medi ambient, segons ANAV.
Els plans del Port
El Port de Tarragona també va superar la situació derivada de l’apagada general i va restablir la normalitat gràcies als plans de contingència. Concretament, es va activar el Pla d’Autoprotecció en nivell alerta. La posada en marxa de 15 grups electrògens van permetre mantenir el subministrament elèctric a les seus de l’Autoritat Portuària i els principals accessos al recinte. La manca de connexió a internet va alentir els tràmits de sortida de camions carregats, però l’aplicació del protocol de crisi va possibilitar la sortida progressiva dels vehicles.