Meteorologia
Demanen precaució per les possibles pluges intenses a Tarragona aquesta tarda i divendres
Es poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts en moltes comarques, amb possibilitat de tempesta i calamarsa
Protecció Civil demana precaució per les possibles pluges intenses aquesta tarda i divendres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts a pràcticament qualsevol punt del territori, el que correspon a una situació d'alerta del pla Inuncat.
Des d’aquest migdia i fins divendres a la tarda, els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, i localment de calamarsa o pedra durant el dijous i calamarsa o pedra petita divendres fins a la tarda. Les tempestes s’iniciaran aquesta tarda per l’extrem sud del territori, on seran especialment més forts a final de la tarda.
Camp de Tarragona
Activen l'alerta per pluges intenses a Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Divendres al matí poden afectar les comarques del Camp de Tarragona així com el litoral central i el de Girona. Protecció Civil recorda que en cas de previsió de fortes pluges s’ha d’evitar aparcar en rieres o punts inundables i no creuar mai rius o rieres a peu o amb vehicle, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions destacades.