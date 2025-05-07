Meteorologia
Activen l'alerta per pluges intenses a Tarragona
El Meteocat alerta de precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en menys de 30 minuts
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l’avís de perill per intensitat de pluja per aquest dijous i divendres. Així doncs, es preveu que aquest episodi de precipitacions que arribarà a Tarragona afecti diverses comarques de la demarcació entre les 14 h. del dijous i les 14 h. del divendres, amb un llindar que podria superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
El grau de perill màxim s’ha situat en nivell 1 sobre 6 i, per aquest motiu, el Meteocat ha activat l'avís groc, que alerta d'un risc moderat. Les comarques tarragonines que es poden veure afectades per la intensitat d'aquestes precipitacions són el Baix Ebre i el Montsià durant la tarda del dijous i el Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès durant el matí del divendres.