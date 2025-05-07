Policial
Disminueixen un 9% els fets delictius durant el primer quadrimestre del 2024 a Tarragona
Els Mossos reconeixen la tasca de desenes d’agents i particulars en el Dia de les Esquadres del Camp de Tarragona
Els Mossos d'Esquadra han destacat que la disminució dels fets delictius durant el 2024 suposa un «canvi de tendència important» en la seguretat. Al Camp de Tarragona, els delictes van baixar un 0,5% l'any passat, i en el primer quadrimestre d'enguany, s’han reduït prop d’un 9%. Així mateix, es van detenir prop de 7.000 persones i es van fer 126.000 identificacions durant el 2024. També es van intervenir 100.000 plantes de marihuana i es van desarticular tretze organitzacions criminals. Les dades les ha facilitat el cap de la regió policial del Camp de Tarragona, Vicenç Lleonart, en l’acte del Dia de les Esquadres que s'ha celebrat aquest dimecres al Vendrell.
En la festivitat del cos, els Mossos han reconegut la tasca de desenes d’agents per les seves actuacions. En concret, s’han lliurat 19 condecoracions internes i 2 d’externes, 5 mètopes, 47 felicitacions externes i 321 felicitacions internes.
Baix Penedès
El Vendrell acull el Dia de les Esquadres del Camp de Tarragona
Redacció ACN