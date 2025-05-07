Policial
El Vendrell acull el Dia de les Esquadres del Camp de Tarragona
Trapero assegura que no permetrà «cap espai d’impunitat ni cap carrer de Catalunya on la norma serà diferent»
El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que no permetrà «cap espai d’impunitat» després de l’agressió de sis agents del cos dels Mossos d’Esquadra a Lleida la setmana passada. «Cap carrer de Catalunya la norma serà diferent, cap espai d’autogestió», ha afirmat durant el discurs fet aquest dimecres en l’acte de celebració del Dia de les Esquadres del Camp de Tarragona.
Trapero ha dit que totes les institucions han de condemnar les actituds «d’intolerància, agressives i delictives» i ha remarcat que quan s’agredeix a un policia s’està agredint a un sistema de conveniència i a tots els ciutadans. També ha asseverat que amb el segon desplegament arribaran a punts on fins ara la seva presència ha estat «testimonial».