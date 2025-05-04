Mobilitat
Retencions a les carreteres tarragonines per l'operació tornada del pont de l'1 de maig
Més de 161.000 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana, el 64,5% dels previstos
161.362 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12.00 i les 18.00 hores d'aquest diumenge, en l'operació retorn del pont de l'1 de maig. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, es tracta del 64,5% dels 250.000 desplaçaments previstos.
En comparació amb el matí, la circulació a la xarxa viària ha millorat a primera hora de la tarda, tot i que hi ha 9,5 quilòmetres de retenció a l'AP-7 a la Roca del Vallès i 5,5 més entre la Granada del Penedès i Vilafranca del Penedès.
Trànsit ha habilitat 50 quilòmetres de carril addicional al trànsit en aquesta autopista –11 al Vallès Oriental i 39 a l'Alt Penedès– i 22,5 quilòmetres més a la C-32 al Maresme.
A l'N-240 a Montblanc s'ha obert un pas alternatiu per un accident entre un turisme i una furgoneta. Actualment, hi ha 2 km de retencions a l'N-240 i 1 km a l'A-27.
A la demarcació de Tarragona també es registren retencions de 4,5 km a l'AP-7 des de l'Ametlla de Mar per un camió avariat que ocupa el voral a l'Hospitalet de l'Infant.
«Demano molta prudència i responsabilitat al volant en aquesta operació retorn amb motiu del pont de l'1 de maig, especialment en aquelles zones on hi ha previsió de pluges intenses», ha assenyalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a X.
L'SCT avisa que l'operació tornada pot veure's condicionada per la pluja, no podent obrir els carrils addicionals previstos a l'AP-7 i la C-32. Per tot plegat, Trànsit recomana avançar o posposar el retorn, i evitar l'hora punta de 18 a 20 hores de la tarda.