Mobilitat
Trànsit avisa que la pluja pot afectar l'operació tornada: «No podrem obrir els carrils addicionals»
Lamiel recomana avançar o posposar el retorn, i evitar l'hora punta de 18 a 20 hores
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha avisat que l'operació tornada del pont de l'1 de maig es pot veure condicionada per la pluja. «Si plou, no podrem obrir els carrils addicionals previstos per una qüestió de seguretat viària», ha assenyalat el director de l'SCT, Ramon Lamiel, a Rac1.
Marta Omella
«Els tindrem muntats, això sí, però haurem de decidir a última hora si els obrim o no depenent de les tempestes», ha recalcat Lamiel. En concret, està previst que s'habilitin carrils addicionals a l'AP-7 (des de Vilafranca del Penedès a Molins de Rei, i també entre Sant Celoni i Montornès del Vallès) i a la C-32 (entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat).
El director de Trànsit recomana avançar o posposar el retorn, i evitar l'hora punta de 18 a 20 hores.«El pic de retorn a l'àrea metropolitana i també de les retencions a les carreteres acostuma a ser de sis a vuit del vespre. Però tot pot variar en cas de pluges intenses», ha volgut deixar clar Lamiel, que aconsella als conductors informar-se molt bé de l'estat del temps i de les carreteres, i buscar rutes alternatives per evitar les cues.
«Preveiem que l'AP-7 sigui la via més problemàtica i on es concentri el retorn dels més de 250.000 vehicles previstos», ha conclòs el director del Servei Català de Trànsit.
Les altres vies que poden acumular més congestió aquest diumenge a la tarda poden ser la C-35/C-65 a la Costa Brava, la C-32 al Maresme i el Garraf, i les carreteres C-33 i C-58 d'accés a Barcelona.