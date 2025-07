Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La borrasca Olivier, encara que no tindrà un gran impacte a Catalunya, sí que provocarà l’arribada de precipitacions i fins i tot que es puguin arribar a produir episodis de pluja de sang a Tarragona en els propers dies. De fet, segons eltiempo.es, s’espera que, a partir de diumenge, la pols en suspensió es desplaci cap a l’est peninsular, fet que afectaria a Catalunya i, més concretament, a la demarcació de Tarragona.

Una dada que confirma l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), ja que, segons les seves previsions, durant diumenge a la tarda, la probabilitat de pluja -que aniria acompanyada de fang- és del 80%. Això sí, no només plourà el diumenge a la demarcació, ja que per al dilluns la probabilitat és del 80%, per al dimarts és del 90% i per la dimecres és 65%. Això sí, tot i que encara és aviat per confirmar-ho, es preveu més estabilitat en el temps a partir del dijous.

Què és la pluja de sang i per què es diu així?

L’expressió pluja de sang no fa referència a cap fenomen extrem ni perillós, encara que el seu nom pugui resultar alarmant. Així doncs, el terme és una denominació popular que s’utilitza per descriure les pluges que arrosseguen partícules de pols en suspensió, principalment procedents del nord de l’Àfrica.

Quan aquestes gotes d’aigua carregades de sorra cauen sobre superfícies clares, deixen un residu terrós o vermellós que recorda al color de la sang, especialment en vehicles o finestres. Per això, encara que el nom científic és pluja de fang, el sobrenom «pluja de sang» s’ha estès en el llenguatge quotidià i és molt buscat a internet cada vegada que es preveu un episodi de calima i pluges combinades.

Així doncs, la pluja de sang és un fenomen cada vegada més habitual a Espanya, sobretot durant al primavera i la tardor, quan els sistemes atlàntics interactuen amb irrupcions d’aire africà. La situació d’aquest cap de setmana se suma a un combo meteorològic que inclou la borrasca Olivier i aquesta pluja de sang. Tot això marca un inici de Setmana Santa amb una meteorologia intensa i canviant.