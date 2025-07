Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Amazon ha posat en marxa una original convocatòria dirigida a municipis petits de tot Espanya, i 62 pobles de la província de Tarragona poden encaixar amb el perfil buscat. La iniciativa, sota el títol 'Amazon busca poble', premiarà una localitat amb menys de 500 habitants amb una festa multitudinària aquest estiu.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar visibilitat a l’entorn rural, organitzant una jornada plena d’activitats per a tots els públics, amb música en viu, fira de productes locals, gastronomia i moltes sorpreses, tot gestionat per la pròpia companyia.

A la demarcació de Tarragona, aproximadament el 33,7% dels seus 184 municipis compleixen el criteri de població, fet que dona possibilitats a la província de resultar guanyadora de la convocatòria. El termini per presentar candidatures estarà obert fins el 8 de maig, i el municipi seleccionat s’anunciarà el 20 de maig.

Què cal fer per a participar?

Els pobles interessats han de gravar un vídeo d’entre 30 i 90 segons i publicar-ho a Instagram o Facebook, etiquetant a @AmazonEspana i utilitzant l’etiqueta #Amazonbuscapueblo. Encara que poden participar múltiples veïns o veïnes, només comptarà una candidatura per poble.

Amazon anima a realitzar un 'Poble Tour', a l’estil dels house tours virals a les xarxes, mostrant amb orgull els seus racons més especials: la plaça, els carrers, la gent, el paisatge, els comerços, la seva història... qualsevol detall que ajudi a destacar la identitat del lloc.

Requisits tècnics i logístics

A més del límit poblacional, els pobles han de complir una sèrie de condicions mínimes per poder optar al premi. Entre elles, disposar d’una plaça amb capacitat per a almenys 2.000 persones i un espai addicional -com pot ser un camp de futbol- per a activitats a l’aire lliure. També es valorarà l’existència d’una segona plaça, cobertura mòbil adequada, accés a internet, allotjament i restauració.

Una oportunitat per a brillar

El concurs ofereix molt més que una festa. És una manera de posar al mapa pobles que sovint passen desapercebuts, donant-los una oportunitat de mostrar-se, atreure turisme, dinamitzar l’economia local i reforçar el sentiment de comunitat.

El jurat estarà format per cares conegudes com el meteoròleg Roberto Brasero, l’influencer Xuso Jones, l’executiva d'Amazon Prime Video Europa Ana Costi, i el director de l’aliança d’empreses Vivaces, Pablo Maderuelo, que avaluaran l’originalitat, l’entusiasme i la representació de l’esperit rural de cada candidatura.