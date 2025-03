Els pobles de Tarragona més buscats a Internet per practicar turisme rural

L’interès per practicar turisme rural en pobles de Tarragona continua sent elevat.Catalunya Turisme

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Prades i Horta de Sant Joan són els municipis de la demarcació de Tarragona que lideren les recerques de turisme rural a la província, segons l’anàlisi dut a terme per un portal de turisme rural i una agència especialitzada en tendències de Google.

L’Estudi de Recerques de Turisme Rural 2024, elaborat per Sensación Rural i o10media, ha revelat les tendències més recents en els destins rurals de la província tarragonina. Encara que les recerques relacionades amb turisme rural a Tarragona han disminuït un 12,9% respecte a l’any anterior, l’interès per certs pobles continua sent elevat.

De fet, encara que les recerques de turisme rural han experimentat una disminució en comparació amb 2023, les tendències mostren un comportament constant durant tot l’any, amb pics en els mesos de gener (12.190 recerques) i març (11.590 recerques). Això indica que els viatgers consulten amb temps els destins rurals abans de la seva visita, principalment pel que fa a les escapades d’hivern i primavera.

Durant el 2024, la demarcació tarragonina va registrar un total de 124.000 recerques relacionades amb el turisme rural, destacant especialment dos destins: Prades i Horta de Sant Joan. Aquests pobles han aconseguit acaparar l’atenció dels viatgers que busquen experiències rurals al cor de Catalunya.

L’anàlisi de les recerques revela quins han estat els cinc pobles que més interès han generat en els darrers mesos. Així doncs, amb Prades (4.400 recerques) i Horta de Sant Joan (4.300 recerques) liderant el llistat, Deltebre (3.300 recerques), Montblanc (2.100 recerques) i Nulles (1.200 recerques) ocupen la tercera, quarta i cinquena posició respectivament.

Prades

Ubicada a la comarca del Baix Camp, Prades destaca per la seva arquitectura de pedra vermellosa. Aquest pintoresc poble de muntanya és perfecte per als amants del senderisme, gràcies a la seva proximitat al Parc Natural de les Muntanyes de Prades. La seva Plaça Major, envoltada de boscos, converteix Prades en un destí perfecte per a aquells que busquen tranquil·litat i naturalesa.

Horta de Sant Joan

Conegut per la seva vinculació amb el pintor Pablo Picasso, Horta de Sant Joan és un dels principals destins rurals de la comarca de la Terra Alta. Els seus carrers medievals acullen monuments com l’Església de Sant Joan Baptista i el Convent de Sant Salvador. A més, el poble és una porta d’entrada al Parc Natural dels Ports, ideal per als amants del senderisme.

Deltebre

Aquest destí ofereix paisatges únics amb arrossars, dunes i platges verges. És un dels principals destins per a l’albirament d’aus, a més de comptar amb activitats a l’aire lliure com el caiac o rutes amb bicicleta dins del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Montblanc

Conegut per la seva impressionant muralla medieval i per la seva connexió amb la llegenda de Sant Jordi, Montblanc s’erigeix com un dels pobles medievals més conservats de Catalunya. A més, la seva proximitat a la Ruta del Císter el converteix en un destí cultural clau per als viatgers interessats en el patrimoni.

Nulles

Malgrat ser un dels pobles més petits del rànquing, Nulles és famós per la seva cooperativa vinícola modernista, que atreu nombrosos amants de l’enoturisme. La seva arquitectura, que barreja la tradició vitivinícola amb un disseny innovador, el converteix en un lloc singular dins de la Ruta del Modernisme Agrari.

D’on provenen els viatgers interessats en Tarragona?

L’estudi també detalla la procedència dels turistes interessats en el turisme rural de Tarragona. Barcelona lidera les recerques amb un 37% del total, seguida per Tarragona, amb un 27,3%. També destaquen altres províncies com Madrid (5,2%), València (3,9%) i Lleida (3,2%).