Caos a Rodalies aquest dissabte: «Estem farts que hi hagi viatgers de primera i de tercera»

La indignació ha marcat la jornada d'aquest dissabte al conjunt de la xarxa ferroviària, especialment a Rodalies i regionals sud. La coincidència de la celebració de Carnaval, les obres a l'estació de Sant Vicenç de Calders i un «conflicte laboral» han comportat retards i supressions de trens, a més d'aglomeracions a Cunit.

La imatge d'andanes plenes s'ha repetit al llarg del dia, amb passatgers que han hagut d'esperar més de dues hores l'arribada d'un tren. «Estem farts que hi hagi viatgers de primera i tercera», ha lamentat Jordi Parisi, que volia anar a Reus.

La plataforma Dignitat a les Vies i el tinent d'alcalde de Cunit han coincidit en assenyalar que la situació s'hauria pogut evitar posposant l'operativa per a més endavant.

La imatge d'andanes plenes s'ha anat repetint al llarg del dia a l'estació de Cunit, on aquest dissabte s'ha viscut una complicada jornada de gestió ferroviària plena de «retards generalitzats» i supressions de trens. Entre els factors que han tingut un impacte en aquesta casuística es troben les obres a l'estació de Sant Vicenç de Calders -que deixen sense circulació ferroviària l'equipament fins dilluns a la tarda-, la celebració de Carnaval i un «conflicte laboral» amb els maquinistes, qui lamenten no haver estat notificats amb antelació sobre els canvis en els horaris laborals.

De fet, la rua de Carnaval a Cunit ha obligat a ubicar els autobusos del servei alternatiu per carretera en una esplanada pròxima a l'estació, però amb dificultats d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Així ho ha denunciat la plataforma Dignitat a les Vies, qui ha assenyalat que per anar a buscar els autobusos amb què continuar els seus trajectes, els usuaris havien de baixar escales o bé recórrer uns dos quilòmetres per la carretera.

Segons l'entitat, es tracta d'una qüestió que ja van posar sobre la taula en el moment en què es va plantejar el pla per aquest cap de setmana. En la mateixa línia, Anna Gómez, membre de l'entitat, ha remarcat que la situació viscuda aquest dissabte s'hauria pogut evitar. Entre les alternatives, Dignitat a les Vies ha apuntat que s'hauria pogut canviar de data, d'estació i reforçar la informació de cara als usuaris.

Una visió compartida també pel primer tinent d'alcalde de Cunit, Jaume Casañas, qui ha remarcat que la situació s'hauria pogut gestionar diferent. «Nosaltres els hi vam dir, que no era el cap de setmana -per fer-ho-, i no els ho vam dir aquesta setmana, sinó fa sis mesos quan van presentar el pla», ha subratllat.

Desesperació, indignació i desorientació

Entre els passatgers, la indignació, desesperació i desorientació han estat palpables al llarg del dia. Malgrat que teòricament la freqüència de pas de trens havia de ser cada vint minuts, en diverses ocasions els usuaris han hagut d'esperar més de dues hores per veure arribar el comboi a l'estació.

Davant d'aquesta situació, alguns han optat per marxar de l'andana i buscar altres opcions per arribar al seu destí. És el cas de la Júlia Cendra i l'Anna Martín, qui pretenien anar de Cunit a Cubelles amb tren per celebrar Carnaval. Davant l'anunci d'una hora més de retard del seu tren, han decidit buscar un taxi per arribar al seu destí. En canvi, d'altres, com la K, que havia d'assistir a una classe de ball a Barcelona, han desistit i han tornat a casa. «Prefereixo anar cap a casa, perquè si quan hagi de tornar, tindré de nou el mateix merder», ha criticat. «És una vergonya que es gestioni així, i més coincidint amb Carnaval», ha afegit en Martí Marín.

Si bé el personal de Renfe present a l'estació de Cunit explicava com arribar a la zona on hi havia els autobusos per fer el transbord previst amb l'ús d'altaveus, la rua de Carnaval iniciada a mitja tarda ha embolcallat totes les indicacions, complicant encara més la situació.