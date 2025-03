Retards i cancel·lacions a Rodalies afecten l'R2 sud i l'R4 per «conflictivitat laboral»

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Renfe ha anunciat retards i «supressions puntuals» de trens aquest dissabte a les línies R2 sud i R4 de Rodalies per «conflictivitat laboral». Diversos usuaris ja han denunciat a les xarxes socials demores de més d'una hora a ambdues línies i la companyia diu que treballa per «minimitzar les afectacions».

El conflicte estaria provocat per una protesta dels sindicats de maquinistes per la modificació de torns arran de la reprogramació del servei per les diferents obres de la xarxa ferroviària. «He sortit a les 11:15 hores de Badalona i no compto arribar a l'Arboç abans de les 14:30. Tres hores i mitja per un trajecte que en cotxe és una hora i poc», ha denunciat l'usuari Ernest Montserrat a través d'X.

«Fa més d'una hora que la línia està completament parada, la gent que teniu treballant a les estacions no saben res», ha afegit una segona afectada, @ely_voc. A mitjan febrer, els comitès generals d'empresa de Renfe i Adif van obrir les portes a noves protestes pel traspàs de Rodalies, al·legant que s'havien incomplert els acords que van permetre desconvocar la vaga el 2023.

En un comunicat conjunt, van advertir que el traspàs d'un tram de l'R1, descatalogar-la de la xarxa ferroviària d'interès general i «indefinició jurídica» sobre el futur de la plantilla de l'operadora contravenien la garantia d'integritat dels grups d'Adif i Renfe «mantenint les seves plantilles i la seva operació».