Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir aquest dilluns a la comissaria de Tarragona dos homes de 18 i 19 anys, com a presumptes autors dels delictes d’homicidi per imprudència greu, conducció temerària i lesions per imprudència greu.

Els fets van succeir el passat 2 de febrer, pels volts de les 15.40 hores, quan els dos joves es dirigien des de Montblanc (Conca de Barberà) a Alcover (Alt Camp), població on disputaven un esdeveniment esportiu a les 16.00h.

Segons s’ha pogut constatar de la investigació policial, els conductors van circular a gran velocitat per la C-14 i, amb una visibilitat limitada, van avançar amb línia continua posant en greu risc la resta d’usuaris de la via.

De la investigació es desprèn que tot just a l’altura de la cruïlla de Picaxamoixons (Alt Camp) , al final de la recta de baixada i iniciant un revolt, un dels detinguts va avançar l’altre envaint el sentit contrari i va trobar-se de cara un cotxe que va haver de maniobrar per evitar la col·lisió frontal.

Per evitar una topada frontal amb dos vehicles més, el detingut novament va haver de maniobrar motiu pel qual va acabar perdent el control. Aquest fet va provocar el xoc amb un altre turisme el conductor del qual va resultar mort. El vehicle del detingut va acabar impactant també amb un tercer vehicle i va provocar ferides a la seva conductora.

Per tot això, la Unitat Regional d’Investigació de Sinistres Viaris va assumir el cas i, de manera minuciosa, va aconseguir desentrellar la seqüència exacta de l’accident mortal.

Amb tots els indicis i proves incriminatòries, els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns els dos conductors per haver provocat aquest sinistre amb el resultat d’una víctima mortal.

Els detinguts van passar dimarts a disposició judicial davant del jutjat en funció de guàrdia de Tarragona.