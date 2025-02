Publicat per RedaccióACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident de trànsit en què s'han vist implicats quatre cotxes. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre viari mortal ha tingut lloc al punt quilomètric 26,3 de la C-14 a Alcover. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 15.50 h.

Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió amb quatre turismes implicats i com a conseqüència de l’impacte ha mort el conductor d’uns dels cotxes. Hi ha hagut cinc afectats més que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) encara està atenent a peu de carretera.

Arran del sinistre s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han realitzat tasques d’excarceració, i quatre ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del SEM.

Quant a l’afectació viària, actualment ja s'ha reobert la C-14 i la circulació s'ha normalitzat després de romandre tallada durant més de dues hores amb desviaments senyalitzats cap a la C-37 (Alcover) i l’N-240 (Montblanc).