El Gremi de la Pagesia Catalana a Tarragona planteja talls indefinits el dilluns vinent

Els representants del Gremi de la Pagesia Catalana al Camp de Tarragona han plantejat que els talls de carretera previstos pel pròxim dilluns 10 de febrer siguin indefinits. El seu portaveu, Eduard Escolà, ha apuntat que fins que no aconsegueixin una resposta a les demandes que han traslladat al Govern no aixecaran els bloqueigs.

Escolà ha fet una crida a tota la societat perquè se sumi a les mobilitzacions. «Garantir la seguretat i la sobirania alimentària del país és vital», ha afirmat. Aquest dijous, membres del col·lectiu han entregat un manifest amb les seves demandes a la directora dels Serveis Territorials d'Agricultura al Camp de Tarragona, Glòria Tibau.

Aquestes reivindicacions recullen el sentir del sector. Arran de les mobilitzacions de fa un any, Escolà ha valorat positivament que van servir per «alçar una mica la veu». «La pagesia estava una mica mal vista i va arribar un punt que vam dir prou. La pagesia fa un treball incansable per l'entorn rural i la societat ha de ser coneixedora que la nostra tasca no és només produir aliments, sinó també ser cuidadors del nostre entorn», ha expressat.

Durant aquest últim any però, la situació per als professionals no ha millorat gaire. Els robatoris de bestiar al Camp de Tarragona han apuntat que s'han incrementat i que ja s'han traslladat a zones de Lleida. «Hi ha punts que vam presentar fa un any que no han millorat gens i ara s'hi afegeix el tractat amb Mercosur, que posa en perill molta petita i mitjana empresa agroramadera del país, sobretot de sectors puntuals com el boví, cítrics, arròs i cereals», ha concretat el portaveu, que ha criticat que els governs donin suport alhora al tractat amb Mercosur i a l'Agenda 2030 quan «són pols totalment oposats».

A banda, han reiterat les queixes per la burocràcia que han de gestionar i han insistit en que calen millores en les infraestructures d'aigua «per garantir la supervivència dels cultius». Escolà també ha subratllat la manca de relleu generacional: «no podem permetre que en una comarca com el Baix Camp en tot el 2024 no s'hagi incorporat cap jove agricultor».