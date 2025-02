Revolta Pagesa es planta amb els tractors a la delegació del Govern a l'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Revolta Pagesa commemora l'aniversari de les protestes de l'any passat insistint en les reivindicacions i necessitats del sector. Com a prèvia als nous talls de carreteres que preparen per a la setmana que ve, aquest dijous han registrat a la delegació del Govern de les Terres de l'Ebre, a Tortosa, les propostes que el gremi reclama a l'administració.

Un grup de Revolta Pagesa, amb el president Joan Regolf al capdavant, han arribat a la plaça Gerard Vergés de Tortosa amb dos tractors i vehicles agraris. Els principals greuges del sector a l'Ebre són la competència de països tercers als cítrics, la baixada de preus de productes com l'oli, l'afectació de la sequera i la dana a les explotacions, i la falta de relleu generacional.

L'entitat registra el document de reivindicacions i propostes del gremi i agenda una reunió amb el director dels serveis territorials d'Agricultura a l'Ebre, Frank Pérez, que els ha rebut a la porta de l'edifici de les delegacions. El president de Revolta Pagesa, Joan Regolf, ha assenyalat que el sector continua patint una baixada de preus dels productes, per davall del preu de cost, que fa inviables les explotacions, sobretot amb la caiguda de la producció general que ha provocat la llarga sequera i ha rematat la dana de la passada tardor.

«La situació a tot el territori comença a ser molt greu perquè hi ha explotacions que ho estan passant molt malament. Ens comuniquen que hi ha gent que està plegant i, a part que hi ha gent que no pot aguantar i no pot sostindré aquesta situació, també sabem de comarques on no hi ha cap incorporació nova a l'agricultura», ha alertat Regolf.

Amb totes les reivindicacions que fa un any que estan «sobre la taula», el gremi demana celeritat al Govern per executar els ajuts i les mesures que poden donar un respir al sector primari. «Tenen molt bona voluntat de tirar-les endavant, però el problema és que no s'acaben d'executar i està passant el temps i les explotacions tenen deutes, hem de menjar i hem de fer front als costos, que és el principal problema que ens trobem actualment», ha dit el president de Revolta Pagesa.