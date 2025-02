Desarticulen un grup criminal que robava caixes fortes en joieries i immobiliàries de Catalunya

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), conjuntament amb Policia Nacional, van desarticular, el passat 26 de gener, el principal grup criminal dedicat al robatori de caixes fortes en joieries i immobiliàries de Catalunya. El grup hauria actuat en una joieria de Tarragona i a Cambrils, entre d'altres municipis de Catalunya.

Els investigadors van detenir 5 persones a les quals s’atribueix la participació en 17 delictes de robatoris amb força per valor de 700.000 euros a diferents establiments d’arreu del territori, des del gener de 2024. Els detinguts acumulaven més de 150 detencions, gran part d’elles relacionades amb fets similars comesos en diferents punts de l’estat.

La investigació es va iniciar arran d’un robatori amb força en una joieria de Barcelona el passat 31 de gener de 2024 quan un grup de persones va sostreure joies per valor de 284.000 euros. La investigació es va centrar en identificar plenament els membres del grup i acreditar-ne l’activitat delictiva. Les gestions realitzades durant els primers mesos van donar els seus fruïts i van determinar que part del nucli dur del grup residia a Madrid. Aquesta informació va ser clau per establir un Equip Conjunt d’Investigació amb el Grupo de Robos con Fuerza de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policia Nacional.

'Modus operandi'

L’entramat criminal, format principalment per tres individus, planejava amb molta antelació els cops a partir de la anàlisi de les mesures de seguretat dels objectius que volien violentar i la vigilància dels mateixos abans de perpetrar el delicte.

Inicialment, un dels líders del grup feia la valoració i selecció prèvia de l’objectiu. A partir d’aquí, el primer contacte amb l’establiment es feia mitjançant una visita prèvia, en horari d’obertura al públic, entre quinze i trenta dies abans de la data d’execució del delicte. Era en aquest moment on el nucli dur del grup comprovava on estaven ubicades les càmeres, les alarmes i la resta d’elements de seguretat. Amb la informació recollida preparaven l’entrada pel dia planificat.

Per accedir als locals el grup canviava el bombí de la porta principal o hi accedia a través de portes secundàries que connectaven amb edificis contigus. Ja a l’interior, feien saltar l’alarma per provocar la presència de la policia, la qual vigilaven des d’un punt ocult pròxim a l’establiment. En algunes ocasions, fins i tot, havien manipulat l’enllumenat del carrer per reduir la visibilitat de la zona.

Un cop comprovat que el responsable de l’establiment no s’hi adreçava o bé que la policia havia marxat després de fer les comprovacions exteriors, el grup feia una segona entrada on inhabilitava les alarmes i destruïa les càmeres interiors.

Amb la situació aparentment controlada atacaven la caixa forta emprant la tècnica de l’oxitall, un mètode molt específic i efectiu i molt poc utilitzat en aquest tipus de delictes. Per mitjà d’un bufador on combinaven oxigen i acetilè efectuaven el tallament de la caixa forta gràcies a la combustió que produïa la barreja de gasos. Segons la complexitat de l’operació podien estar-hi treballant durant més de 5 hores.

Amb l’accés a les caixes fortes, els criminals s’apropiaven de joies i diners que, posteriorment, un altre membre del grup s’encarregava de blanquejar per continuar alimentant l’activitat delictiva de l’organització.

El grup actuava amb contundència arreu del territori, amb cops efectuats a les poblacions de Barcelona, Badalona, Tarragona, Palamós, Cambrils, Rubí, Esplugues de Llobregat, Platja d’Aro i Sant Antoni de Calonge.

Una de les entrades la van fer en una joieria del carrer Rovira i Virgili de Tarragona a l'abril de 2024. El grup va aconseguir sostreure joies per valor de 350.000 euros, fet que va repercutir directament en el futur de l’activitat comercial de l’establiment.

Una investigació complexa

La manera d’operar del grup criminal va dificultar molt la tasca dels investigadors. El fet d’utilitzar diversos vehicles i col·laboradors per cometre els delictes, l’estudiada planificació del temps per preparar els cops i la inexistència de propietats a nom dels principals autors va obligar a l’equip investigador a fer un exercici molt exhaustiu de recollida d’indicis per acabar relacionant-los amb els fets investigats.

Finalment, la fase d’explotació de la investigació, que va comptar amb la participació de més de 120 efectius policials, va consistir en cinc entrades i perquisicions en domicilis ubicats a Granollers, Parets del Vallès, Sant Andreu de la Barca i, fora de Catalunya, a Leganés (Madrid) i una entrada en un taller mecànic de Parla (Madrid). En els diferents registres es van intervenir 160.000 euros, set vehicles, un equip complet d’oxitall, un inhibidor de freqüències i diverses eines utilitzades en els robatoris.

L’operatiu va permetre detenir el nucli dur del grup. Dels cinc detinguts, tres eren els líders de l’entramat i, entre tots, acumulaven més de 150 antecedents. Tots ells van passar a disposició judicial el 28 de gener. Se’ls atribueix la participació en delictes de pertinença a grup criminal, robatori amb força, blanqueig de capitals, robatori de vehicle i falsedat documental.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.