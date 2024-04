Roben en una joieria del carrer Rovira i Virgili de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra estan investigant el robatori en una joieria del carrer Rovira i Virgili de Tarragona, prop de l'avinguda Catalunya. Els fets haurien passat entre el dissabte al migdia, que és quan tanquen l'establiment, i aquest matí.

Segons ha avançat el Diari de Tarragona, el propietari s'ha adonat dels fets aquest dilluns al matí quan ha anat a obrir la joieria. Moment en que s'ha trobat l'interior de l'establiment desordenat i amb coses pel terra.

La policia autonòmica ha confirmat que la porta de l'establiment estava forçada i que els lladres s'haurien emportat joies i haurien aconseguit obrir la caixa forta.

Per aquest motiu, els Mossos han obert una investigació per identificar l'autor o autors del robatori. Durant el dia d'avui faran una inspecció ocular per tal de trobar més pistes sobre què ha passat.

Et pot interessar