La neu podria tornar a Tarragona aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana, Tarragona podria experimentar un canvi en les condicions meteorològiques, amb pluges i la possibilitat de neu, encara que la situació continua sent incerta a causa de la variabilitat dels models meteorològics.

De fet, segons explica el Projecte 4 Estacions a través de les seves xarxes socials i tenint en compte les previsions, a Catalunya podria entrar una massa d’aire fred d’origen continental, acompanyada per vents de xaloc/llevant, que podria generar neu en zones poc habituals.

Les zones on és més probable que pugui nevar són les més elevades de la província. Així doncs, es tracta de les àrees amb més altitud, com és el cas de, per exemple, el Parc Natural dels Ports, els Ports de Beceite i les muntanyes de la comarca del Baix Camp. A més, zones de les Terres de l’Ebre, com les Muntanyes de Prades i els voltants d’Horta de Sant Joan, també tenen una probabilitat més gran de veure alguna capa blanca.

El que sí que sembla segur és que tant divendres a la tarda com dissabte al matí es registraran precipitacions a Tarragona. A més, les temperatures experimentaran un petit descens, fet que provocarà que la sensació tèrmica sigui encara més freda. Els termòmetres oscil·laran entre els 12 i els 13 graus de màxima i entre els 2 i 3 graus de mínima.

La setmana passada, ja es va viure un episodi de neu a les Terres de l’Ebre, particularment al Parc Natural dels Ports, on la neu va cobrir les zones més altes, encara que no es va acumular de forma significativa. L’episodi, que es va produir dijous i dissabte de la setmana passada, va deixar un paisatge hivernal espectacular a la zona.