La neu cau sobre les zones més altes de Tarragona

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte, la neu segueix caient sobre el Parc Natural dels Ports, cobrint les zones més altes de les Terres de l'Ebre amb un paisatge hivernal espectacular.

L'episodi de precipitacions va començar aquest dijous i es preveu que continuï durant aquest matí. El Parc Natural dels Ports, que s'estén per una altitud que arriba als 1.400 metres en alguns punts com el Mont Caro, ha estat una de les zones més afectades per la nevada.

A partir de la tarda, es preveu que els cels de la zona quedin assolellats, amb una disminució de la possibilitat de precipitació. Durant el matí, també es preveu una petita possibilitat de neu a la Conca de Barberà, tot i que les probabilitats no són gaire altes.

A la resta de la demarcació, les temperatures continuen sent baixes, amb mínimes que oscil·len entre els 1 i 9 graus, i molts punts de la província es mantenen ennuvolats. No obstant això, no es preveu que la neu arribi a altres zones de Tarragona.

Les nevades també afecten altres zones de Catalunya, especialment a les comarques del Pirineu i Prepirineu. A la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Berguedà i el Moianès, s'han registrat precipitacions en forma de neu, amb una cota que ha baixat fins als 700-800 metres durant la matinada de divendres.