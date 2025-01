Aquestes son les 5 millors rutes per fer senderisme a Tarragona

La província de Tarragona destaca aquest any en el programa Senderos Azules, una iniciativa impulsada per l'Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), amb cinc senders distingits amb aquest reconeixement. El guardó valora la recuperació i posada en valor de camins i itineraris naturals, fomentant la interpretació ambiental i el gaudi de la natura.

En 2025, l'ADEAC ha concedit el guardó Sendero Azul a un total de 154 senders a Espanya, superant els 1000 quilòmetres de recorreguts reconeguts. Aquest any s'han afegit 30 nous senders a la xarxa, aconseguint el major increment des de l'inici del programa el 2011. Els Senderos Azules estan presents en 127 municipis de 21 províncies i 11 comunitats autònomes, reforçant el compromís de les administracions amb la sostenibilitat i l'educació ambiental.

Els senders premiats a Tarragona són:

Sender Blau Cal Bofill, Baix a Mar i Muntanyans (Torredembarra): Amb una longitud de 4.001 metres, aquest itinerari de dificultat fàcil es pot completar en aproximadament tres hores. Permet gaudir d'un entorn natural de gran valor ecològic.

Imatge del sender blau a la platja dels Muntanyans.Torredembarra Turisme

Sender Blau Masboquera-Castelló (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant): Amb una longitud de 4.946 metres i una dificultat mitjana, aquest sender es pot recórrer en una hora. Ofereix una experiència única en un entorn de muntanya.

Imatge de Sender Blau Mosboquera-Castelío.Senderos Azules

Sender Litoral del Jonquet (Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant): Aquest recorregut de 1.228 metres, de dificultat fàcil i una durada aproximada d'una hora, transcorre per un paisatge marítim espectacular.

Imatge del sender Litoral del Jonquet.Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Camí de Ronda sud l'Ametlla de Mar (L'Ametlla de Mar): Un sender de 8.292 metres de longitud i dificultat mitjana, ideal per als amants del senderisme. El recorregut té una durada aproximada de vuit hores i permet descobrir la bellesa del litoral tarragoní.

Imatge del Camí de Ronda Sud de l'Ametlla de Mar.Wikiloc

Sender Blau "Les Cases - Marjal - Sòl de Riu" (Alcanar): Amb 3.664 metres de longitud i una dificultat fàcil, aquest sender es pot completar en uns 50 minuts, oferint una experiència agradable per a tots els públics.

Imatge del camí de Sòl de Riu, a la desembocadura del riu Sénia.Alcanar

El programa Sendero Azul premia i reconeix la conservació i recuperació de senders i camins, transformant-los en valuosos recursos per a la interpretació i educació ambiental, així com per al gaudi de la natura a través d'activitats recreatives, esportives i turístiques sostenibles. Per obtenir aquest guardó, els senders han de complir criteris relacionats amb les seves característiques, senyalització, conservació i ús públic.

El jurat del programa Sendero Azul 2025, compost per experts de diverses comunitats autònomes, va remarcar la importància d'informar sobre l'accessibilitat dels senders perquè les persones amb discapacitat puguin planificar millor la seva experiència a la natura. Aquest any s'ha registrat un rècord de candidatures, amb 157 propostes presentades, de les quals 154 han estat premiades.

La cerimònia de lliurament de les Banderes de Senderos Azules tindrà lloc a Múrcia, al Saló d'Actes de l'Institut de Turisme de la Regió de Múrcia, el pròxim 26 de març de 2025. A més, es celebrarà la fita d'haver superat els 1000 quilòmetres de senders reconeguts, atorgant una placa commemorativa al Sendero Azul Puerto de Cartagena, la candidatura millor valorada pel jurat.