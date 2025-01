Aquestes son les 10 millors rutes de senderisme a Tarragona

Tarragona és un paradís per als amants del senderisme. Amb llargues platges de sorra fina, muntanyes i serres amb vistes espectaculars, i camins que revelen el ric patrimoni cultural de la regió, el nostre territori esdevé una destinació ideal per gaudir de la natura. Aquí tens les 10 millors rutes per descobrir la seva bellesa segons el portal Komoot:

Imatge de les 10 rutes repartides per la província de Tarragona.Komoot

Cova de les Gralles - Ruta circular per la Foradada

Dificultat: Moderada

Durada: 2:56 hores

Distància: 8,76 km

Aquesta ruta comença a Capafons, al Baix Camp, i recorre les muntanyes de Prades. Amb un ascens i descens de 350 metres, ofereix vistes increïbles i un paisatge variat.

Ruta Cova de les Gralles - Ruta circular per la Foradada.Komoot

La Rojala i platja del Torn - Circular per la costa Daurada

Dificultat: Fàcil

Durada: 1:53 hores

Distància: 6,61 km

Des de l’Hospitalet de l’Infant, aquesta ruta et porta per platges, cales i penyes de la Costa Daurada. Ideal per gaudir del mar i la tranquil·litat.

Ruta la Rojala i platja del Torn - Circular per la costa Daurada.Komoot

Camí de ronda de Tamarit - Altafulla

Dificultat: Moderada

Durada: 3:05 hores

Distància: 11,7 km

Aquest camí pel bosc de la Marquesa passa per la Cala Jovera i el Castell de Tamarit, regalant vistes impressionants del mar i del castell.

Ruta del Camí de ronda de Tamarit - Altafulla.Komoot

De l’Ametlla de Mar a l’Ampolla

Dificultat: Moderada

Durada: 4:07 hores

Distància: 16,1 km

Una ruta costanera de gran bellesa que connecta l’Ametlla de Mar amb l’Ampolla, tot resseguint cales i platges espectaculars.

Ruta de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla.Komoot

Pujada a la Mussara pels penya-segats de Patxeco

Dificultat: Moderada

Durada: 3:38 hores

Distància: 10 km

Des de Vilaplana, aquesta ruta circular t’ofereix unes vistes increïbles del Camp de Tarragona des de l’altura de la Mussara.

Ruta de la Pujada a la Mussara pels penya-segats de Patxeco.Komoot

Les coves de Pere i Abellera - Circular des de Prades

Dificultat: Moderada

Durada: 3:57 hores

Distància: 13,7 km

Una ruta pels voltants de Prades que inclou l’Ermita de l’Abellera i la roca Foradada, amb paisatges de somni i una història fascinant.

Ruta de les coves de Pere i Abellera - Circular des de Prades.Komoot

Far de Salou - Ruta circular per la costa Daurada

Dificultat: Moderada

Durada: 3:11 hores

Distància: 11,9 km

Descobreix la punta de Salou i el seu far, passant per les platges i penya-segats característics de la zona.

Ruta del Far de Salou - Ruta circular per la costa Daurada.Komoot

La Tarragona romànica - Aqüeducte i muralla romana

Dificultat: Moderada

Durada: 3:59 hores

Distància: 14,5 km

Aquesta ruta combina història i natura, passant pel Pont del Diable, les Coves del Llorito i altres monuments del patrimoni romà de Tarragona.

Ruta de La Tarragona romànica - Aqüeducte i muralla romana.Komoot

L’Areny - Ruta circular per Mare de Déu de la Roca

Dificultat: Moderada

Durada: 2:52 hores

Distància: 9,59 km

Als voltants de Mont-roig del Camp, aquesta ruta inclou punts d’interès com l’ermita de la Mare de Déu de la Roca i el seu entorn natural.

Ruta de l’Areny - Ruta circular per Mare de Déu de la Roca.Komoot

Desembocadura del riu Ebre - Volta circular des de Riumar

Dificultat: Fàcil

Durada: 1:48 hores

Distància: 7,14 km

Una ruta fàcil i curta pel nucli de Riumar, que recorre la desembocadura del riu Ebre. És ideal per observar la biodiversitat única d’aquest paratge natural.

Ruta desembocadura del riu Ebre - Volta circular des de Riumar.Komoot

Des de la costa fins a les muntanyes, les rutes de senderisme de Tarragona són perfectes per descobrir la seva diversitat paisatgística i cultural. Tant si busques un passeig tranquil com un repte moderat, aquestes rutes ofereixen grans experiències.