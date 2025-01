Griñó nega irregularitats en la importació de residus italians a Catalunya

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup Griñó, l'empresa lleidatana investigada per la Guàrdia Civil pel presumpte abocament il·legal d'escombraries procedents d'Itàlia a Catalunya i a Conca, defensa la legalitat d'aquesta activitat i nega «de forma categòrica les acusacions sobre els seus empleats i les societats del grup».

En un comunicat fet públic aquest dilluns, l'empresa assenyala que el trasllat de residus transfronterers és «perfectament legal» i no arriba al 2,5% de la seva activitat de negoci. En aquest sentit, la companyia afirma que hi ha 38 empreses a Catalunya que es dediquen a la importació d'uns 2 milions de tones de residus cada any, mentre que les acusacions contra ells estan relacionades amb el trasllat «de tot just 40.000 tones a l'any».

Griñó defensa que les empreses del seu grup disposen de les autoritzacions i els permisos de les administracions públiques per a la gestió de residus, i de les autoritzacions de trasllat de residus d'altres països europeus. A més, assegura que estan sotmeses a inspeccions i controls periòdics, i que oferirà la màxima col·laboració amb la justícia.

La Guàrdia Civil havia informat de la troballa de residus perillosos i tòxics entre les més de 40.000 tones anuals de brossa que s'haurien abocat il·legalment als abocadors de Lleida, Constantí i Riba-roja d'Ebre, i Almonacid del Marquesado, a Conca, des de 2021. Per contra, segons Griñó «en cap cas es tracta de materials o residus tòxics, ni perillosos per a la salut o el medi ambient».

L'empresa lleidatana cita un comunicat de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que afirmava que no s'havien detectat residus no autoritzats en les nou inspeccions realitzades a la planta de tractament de Constantí en els últims quatre anys, ni en les 46 inspeccions fetes al dipòsit controlat de Riba-roja en el mateix període.

«Algunes de les valoracions procedents de l'atestat policial no tenen més valor que el d'una denúncia sense cap prova. Durant el procés el Grup Griñó demostrarà que la seva activitat empresarial s'ha ajustat en tot moment a la legislació nacional i internacional, i que les acusacions, que malmeten greument la seva reputació, estan mancades de fonament», afegeix el comunicat empresarial.

Quinze detinguts

Les investigacions de la Guàrdia Civil van arrencar després de detectar-se l'entrada de residus amb documentació presumptament falsificada i que serien destinats a abocadors de Catalunya i Castella la Manxa sense haver-se tractat prèviament. Segons la investigació, els investigats haurien cobrat més de 19 milions d'euros de les empreses de tractament de residus italianes, que haurien contractat els seus serveis per desfer-se de les deixalles i estalviar-se diners al seu país.

En el marc de l'operació Rifiuti, a mitjans de gener es van detenir i investigar 15 persones físiques i set de jurídiques a qui la Guàrdia Civil acusa de pertànyer a una organització criminal internacional dedicada al tràfic il·lícit de residus d'origen urbà. El jutjat d'instrucció 4 de Tarragona va deixar en llibertat provisional sis dels detinguts pels delictes de falsedat documental i contra el medi ambient.