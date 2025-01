Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència de Residus de Catalunya assegura que en els últims quatre anys ha dut a terme nou inspeccions a la planta de tractament de residus de Constantí i uns altres 46 a l'abocador de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) i «en cap s'han detectat residus no autoritzats».

L'Agència ha fet públic aquest dimecres un comunicat amb el resultat d'aquestes inspeccions, després que dimarts la Guàrdia Civil anunciés el desmantellament d'una xarxa internacional acusada d'haver llançat il·legalment en abocadors d'Espanya més de 40.000 tones de residus urbans procedents d'Itàlia, alguns perillosos i tòxics, en una operació que s'ha saldat amb 22 persones detingudes i investigades.

En el marc d'aquesta operació, han estat investigades set empreses i s'han practicat registres a les seus d'aquestes companyies a Lleida, Constantí, Riba-roja d'Ebre i Almonacid del Marquesado, a Conca, on s'ha intervingut material informàtic i mostres dels residus traslladats.

L'Agència de Residus de Catalunya, per la seva banda, ha assegurat aquest dimecres que es posa a la disposició de les autoritats judicials per «col·laborar en qualsevol investigació relacionada amb la gestió de residus», i assenyala que el trasllat o transport transfronterer de residus dins la Unió Europea està regulat per normativa europea.

A més, subratlla que les investigacions tenen com a subjecte plantes privades de tractament de residus i recorda que «a les plantes públiques incloses en el Pla d'Infraestructures de Residus de Catalunya solament poden entrar residus municipals».

L'agència manifesta que es reserva el dret de presentar-se com a acusació particular en cas que es detectin indicis de delicte.