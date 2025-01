FITUR, un aparador per la Costa Daurada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una trentena de municipis, empreses i associacions de caire turístic de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre es promocionaran a la fira internacional de turisme FITUR, a Madrid, que s’inaugura demà dimecres i que s’allargarà fins al 26 de gener. Hi participaran sota el paraigua del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, en un espai diferenciat per a cada marca (Costa Daurada i Terres de l’Ebre) dins d’un gran estand de Turisme de Catalunya.

La presència anual de la demarcació tarragonina en aquest saló de referència serveix per donar-ne a conèixer la diversitat i els nombrosos atractius turístics en l’àmbit del lleure, la cultura, el patrimoni o la natura, així com el ventall d’establiments d’allotjament, restauració i serveis complementaris.

La fira esdevé un aparador per les propostes turístiques de la Costa Daurada i els professionals aprofiten l’estada per mantenir contactes amb els canals de comercialització (agències de viatges, operadors turístics, agències de viatge en línia i companyies aèries) per compartir estratègies i afavorir acords.

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, participarà a FITUR encapçalant la delegació de la institució supramunicipal, acompanyada pel president del Patronat de Turisme, Carlos Brull, i altres responsables i tècnics de l’ens.

Els participants

Els 32 ens públics i privats de la demarcació que hi assisteixen de la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, en la modalitat de promoció conjunta Corner, que se signa anualment. Pel que fa a la Costa Daurada, hi participaran Calafell, Cambrils, Cunit, el Vendrell, l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors, Mont-roig del Camp/Miami Platja, Reus, Salou, Tarragona, Torredembarra, Valls, Vila-seca/la Pineda Platja, Aquopolis, Nàutic Parc Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Associació de Golf i Pitch&Putt de la Costa Daurada, Priorat Enoturisme, MIDIT Terres de Mestral, Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona, Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, Associació Hotelera de la Província de Tarragona, Federació-Associació Empresaris Hostaleria de la Província de Tarragona, Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l’Ebre.

Els participants de les Terres de l’Ebre són Alcanar, Amposta, Ascó, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, l’Ampolla, la Ràpita i Tortosa.

PortAventura

També en aquest espai tarragoní estarà present PortAventura World, que el dia 22 al migdia preveu presentar les novetats que ha presentat amb motiu del trentè aniversari. La presentació comptarà amb la presència del consell d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper i del president de la Generalitat, Salvador Illa.