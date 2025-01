Els càmpings de Tarragona que han rebut els premis Oscar del món del campisme

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Fins a sis càmpings de la demarcació de Tarragona han rebut els prestigiosos guardons ADAC Superplatz i TopCamping, considerats els Premis Oscar del món del campisme. La distinció es va entregar durant la Pincamp Gala, celebrada el cap de setmana passat a la fira turística CMT d'Stuttgart, un dels esdeveniments més importants del sector a Europa.

Ambdós premis destaquen la qualitat i excel·lència en els serveis i instal·lacions dels càmpings. En el cas del TopCamping, es valora no només la qualitat dels serveis, sinó també l’accessibilitat i adaptabilitat dels establiments per a persones amb mobilitat reduïda.

Per la seva part, el guardó ADAC Superplatz reconeix l’experiència excepcional que viuen els campistes al resort. Els càmpings que han rebut ambdós premis són el Tamarit Beach Resort, el Camping & Resort Sangulí Salou i el Playa Mont-roig Camping Resort, mentre que el Stel Roda de Berà ha guanyat el Camping 2025 d'ANWB i el Camping La Torre del Sol i El Templo del Sol han estat guardonats amb el Superplatz.

Per exemple, el Playa Mont-roig Camping Resort ha rebut aquest premi de forma ininterrompuda des de 1993, mantenint la qualificació màxima de cinc estrelles durant més de tres dècades. De fet, l'any 2018, es va convertir en l’únic càmping espanyol en aconseguir la màxima puntuació durant 25 anys consecutius, una gesta que ara ha estès a set anys més amb el reconeixement obtingut recentment.

Ambdós premis han estat atorgats per les prestigioses associacions Royal Dutch Touring Club (ANWB) i ADAC, que s’han fusionat recentment per entregar aquestes distincions. Aquest reconeixement subratlla el compromís continu del càmping amb la qualitat i la innovació al servei dels seus hostes.

Alejandro Giménez, director del càmping Playa Mont-roig Camping Resort, ha manifestat la seva «satisfacció» amb aquesta nova revalidació. «Aquest reconeixement és un reflex de l’esforç i compromís del nostre equip, que treballa cada temporada per superar les expectatives dels nostres hostes. El nostre objectiu és continuar innovant i oferint un servei excepcional que ens permeti continuar sent un referent en el sector, i aquest tipus de premis ens motiva per continuar esforçant-nos en aquesta direcció», indica.