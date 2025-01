El Govern preveu que el tram entre Cambrils i Vila-seca del tramvia del Camp de Tarragona entri en servei el 2028

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern preveu que el tramvia entre Cambrils i Vila-seca del Camp de Tarragona entri en funcionament durant el primer trimestre del 2028. Així ho ha assegurat aquest diumenge el president de la Generalitat, Salvador Illa.

També ha assenyalat que l'executiu licitarà la setmana que ve les primeres obres i la compra de set vehicles, que suposarà una inversió total de 245 milions d'euros.

En l'acte de presentació des de Cambrils, Illa ha defensat que «el Camp de Tarragona no necessita polèmiques», sinó que «necessita projectes» com el TramCamp, un «projecte vital per a la prosperitat» del territori i de Catalunya.

També ha volgut agrair la «feina ben feta» per l'anterior Govern de Pere Aragonès, a la qual vol «donar continuïtat».