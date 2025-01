La Generalitat posa en marxa el pla per la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte del Tramvia del Camp de Tarragona viurà aquest 2025 un punt d’inflexió. Aquest diumenge, el president de la Generalitat, Salvador Illa, visitarà Cambrils per donar a conèixer els detalls i el calendari de desplegament d’aquesta infraestructura a Cambrils, Salou i Vila-seca.

Segons ha pogut conèixer aquest diari, la majoria dels projectes constructius estan a punt per començar les obres. De fet, el contracte de redacció del projecte constructiu va ser fragmentat recentment en diverses fases per tal de determinar el seu calendari d’entrega.

La fase 0, ja enllestida, compren l’abast de l’esplanada i els serveis afectats en tot el recorregut. Les fases 1 i 2 fan referència a les connexions entre Cambrils Centre i Centre Operatiu Vila-seca i d’aquesta parada amb Vila-seca Estació. La fase 4 estarà dedicada a les andanes de les estacions de Barenys i Salou. Aquests projectes veuran la llum, a tot tardar, durant el juny d’aquest 2025, però en altres punts s’ha ampliat el seu termini d’execució per qüestions administratives.

Un d’aquests és la connexió entre les dues estacions de Cambrils, Nord i Centre. Aquesta pota no estava contemplada dins del primer estudi informatiu, fent que depengui del projecte bàsic de la segona fase del tramvia, la qual connectarà amb Tarragona i Reus. Tot i que el termini d’entrega s’ha ampliat fins al 2026, el document podria veure la llum durant aquest 2025.

L’altre peça separada del projecte té a veure amb l’encreuament de les vies de tren a Vila-seca amb l’avinguda Ramón d’Olzina, per on circularà el tramvia. Per dissenyar aquest punt serà necessari aixecar un nou pont singular per la línia ferroviària, sota el qual passarà, en plataforma única, l’avinguda de vianants, el tramvia i l’eix cívic. Aquesta actuació exigeix la tramitació i aprovació d’ADIF, motiu pel qual el seu termini també s’ha prolongat.

Amb tot, la data límit per tenir totes les redaccions definitives serà el 17 de juny del 2026, any que es va determinar inicialment per a posar en marxa el tramvia. No obstant això, el lliurament de maqueta de la majoria de les fases es donarà durant el transcurs d’aquest any.

Les diferents modificacions s’han dut a terme per tal de tenir en compte les consideracions de tots els ajuntaments implicats. Salou va donar recentment llum verda al projecte després de desbloquejar el finançament de l’eix cívic i determinar un tram de circulació sense catenària.

Sobrecost

Els diferents canvis i esmenes presentats durant el desenvolupament del projecte constructiu, inicialment estimat pel 2024, han suposat un sobrecost al contracte de la seva redacció. El 2023 es va signar la primera modificació que implicava un import extra de 185.000 euros. La segona i tercera modificació, provocades a causa de necessitats sobrevingudes durant la redacció del projecte bàsic, han suposat un sobrecost de 139.305 i 301.000 euros.

D’aquesta manera, la redacció del projecte s’ha encarit 625.305 euros, cosa que suposa un increment del 46%. El contracte original va ser adjudicat per un preu d’1.651.232 euros amb IVA, mentre que l’actual ascendeix a 2.568.114, prop d’un milió més. Tot i això, el sobrecost no supera el llindar del 50% del preu original.