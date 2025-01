Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El mercat automobilístic ha tancat aquest 2024 amb 120.274 turismes matriculats, el que significa un increment del 2,7% respecte al darrer període. Les dades aportades per la Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció (FECAVEM) suposen una millora de les previsions marcades per aquest any, que estimaven una crescuda de l’1,5%.

De fet, l’increment percentual s’ha donat en totes les demarcacions catalanes a excepció d’una, la de Tarragona. Les comarques tarragonines han tancat l’any amb 12.277 turismes matriculats, el que representa un 5% menys que l’any anterior.

Cal destacar que aquesta diferència ve marcada per una clara baixada del 59% en les matriculacions tàctiques. Aquesta és una tècnica comercial emprada pels concessionaris, on ells mateixos matriculen el cotxe a Tràfic amb l’objectiu de complir les quotes imposades per algunes marques i millorar la seva estadística de venda.

Una altra pràctica que ha perdut força aquest any és el model ‘rentacar’, o lloguer d’automòbils per hores o per dies, el qual s’ha vist reduït en un 84,7%. Si ens fixem en la venda a particulars, a la demarcació de Tarragona es van matricular 9.687 turismes i 4X4, el que comporta un augment del 6,6% respecte al 2023. La venda a empreses ha patit una crescuda encara més notable, d’un 15,4%, assolint així les 1.601 matriculacions.

Finalment, també cal destacar el considerable augment que ha sofert el mercat del rènting, passant de 9 a 64 matriculacions en un any, la qual cosa suposa un increment del 611%. Tot i això, aquestes crescudes no han permès equilibrar la balança en positiu.

Pel que fa a la resta de demarcacions catalanes, Lleida lidera l’increment de matriculacions amb un 4,4%, tot i que és el territori amb un valor absolut més baix (6.110). A aquesta li segueixen Girona amb un increment del 4% i 12.289 turismes i Barcelona, on s’ha matriculat 12.277 turismes, un 3,6% més que el darrer any.

Pel que fa al global del mercat espanyol, el 2024 ha tancat amb 105.426 unitats, cosa que suposa un increment del 7,2% respecte a 2023. Joan Blancafort, portaveu de FECAVEM, destaca que Catalunya es continua situant «molt per sota de la mitjana espanyola», atribuint el motiu a l’impost sobre les emissions de CO₂.

A banda, el representant de la patronal assenyala que «la venda de vehicles elèctrics segueix molt per sota dels objectius de la UE i ha perdut empenta en aquest darrer any». En aquesta línia, FECAVEM considera «imprescindible» l’aprovació del nou pla d’ajudes MOVES per tal d’impulsar aquest segment. D’altra banda, la patronal demana posar en marxa «un pla de renovació del parc automobilístic a Catalunya», seguint l’exemple de territoris com Galícia, Madrid, Cantàbria o La Rioja.

Auge dels ciclomotors

Aquest 2024 també ha estat marcat per una clara tendència a l’alça dels vehicles de dues rodes, que ha patit un increment del 9,2% amb 43.188 unitats venudes. Aquest volum suposa una millora substancial davant les previsions de la patronal, situades en un 2,1%. El pes de Catalunya en el conjunt del mercat estatal de ciclomotors és del 21,4%.

La venda d’aquests vehicles ha experimentat també una millora respecte a 2023 dins de les comarques tarragonines amb 4.614 matriculacions, un 10,4% més. A diferència dels turismes, la demarcació millora l’increment mitjà de Catalunya i se situa com la segona que més creix per darrere de Lleida.

Pel que fa als vehicles comercials i industrials, la demarcació de Tarragona se situa en variacions similars als de la resta de Catalunya. El 2024 es van matricular 1.709 vehicles comercials, un 8,1% més que el darrer any, i 479 unitats industrials, incrementant un 8,1% els valors de 2023.