Educació arriba a un acord amb CCOO i UGT per incrementar un 30% el complement salarial i abaixar ràtios

El pacte inclou gairebé 300 milions més per a la inclusiva, un complement retributiu per al PAE i cobrar pernoctacions

Mestres que fan vaga amb cartells revindicatius durant la lectura d'un manifest al punt de trobada del Vendrell

ACNAgència de notícies

El Departament d'Educació ha assolit un acord amb CCOO i UGT, dos dels cinc sindicats de la Mesa Sectorial, per la millora de les condicions laborals i salarials dels docents. El pacte inclou un increment del 30% del complement salarial autonòmic dels docents i 23,2 milions d'euros per establir un complement retributiu al Personal d'Atenció Educativa (PAE). A més, es rebaixaran les ràtios «a totes les etapes educatives» i es destinaran gairebé 300 milions d'euros més a l'escola inclusiva. 

D'altra banda, s'ha acordat cobrar 50 euros per pernoctació. La inversió global de l'acord és de 2.000 milions d'euros. El pacte arriba després de setmanes de negociacions i amb la convocatòria de noves jornades de vaga la setmana vinent.

