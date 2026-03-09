EDUCACIÓ
Educació arriba a un acord amb CCOO i UGT per incrementar un 30% el complement salarial i abaixar ràtios
El pacte inclou gairebé 300 milions més per a la inclusiva, un complement retributiu per al PAE i cobrar pernoctacions
El Departament d'Educació ha assolit un acord amb CCOO i UGT, dos dels cinc sindicats de la Mesa Sectorial, per la millora de les condicions laborals i salarials dels docents. El pacte inclou un increment del 30% del complement salarial autonòmic dels docents i 23,2 milions d'euros per establir un complement retributiu al Personal d'Atenció Educativa (PAE). A més, es rebaixaran les ràtios «a totes les etapes educatives» i es destinaran gairebé 300 milions d'euros més a l'escola inclusiva.
D'altra banda, s'ha acordat cobrar 50 euros per pernoctació. La inversió global de l'acord és de 2.000 milions d'euros. El pacte arriba després de setmanes de negociacions i amb la convocatòria de noves jornades de vaga la setmana vinent.