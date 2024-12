Barques amarrades i ports deserts durant la primer jornada d'aturada dels pescadors catalans

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les barques de pesca dels ports catalans no han sortit aquest dilluns a la mar i tampoc ho faran demà. Als ports pesquers, completament deserts, pràcticament no s'hi veuen signes d'activitat més enllà d'algunes tasques de manteniment de pescadors que no s'han desplaçat a Madrid per manifestar-se.

El sector de l'arrossegament s'ha plantat al llarg de tota la costa catalana per exigir que no se'ls retalli la capacitat de pescar a només 28 dies anuals. Seria la fi de l'activitat, reiteren. Tot i que molts es troben concentrats a Madrid, s'han convocat diferents concentracions de protesta al llarg d'aquest dilluns en municipis del litoral gironí, central o de les Terres de l'Ebre per donar suport a les reivindicacions dels pescadors.