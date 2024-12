Tarragona i Cambrils clamen contra la nova normativa europea sobre la pesca

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els pescadors de Tarragona i Cambrils s'han concentrat als municipis en rebuig a la proposta de la Comissió Europea que pretén limitar l’activitat pesquera a només 27 dies a l’any.

A Tarragona, els treballadors del mar s'ha concentrat davant la Confraria de Pescadors al Serrallo. A l'acte també hi ha participat l'alcalde Ruben Viñuales que ha afirmat que «les noves limitacions de la Comissió Europea són una decisió arbitrària i això és el que realment ens preocupa més perquè significa acabar de matar la pesca».

També hi han participat el president de la Confraria, Esteve Ortiz; així com els portaveus de la resta de grups polítics municipals, i membres de diverses entitats i institucions d’altres administracions, com el Port de Tarragona.

En el transcurs de l'acte, s’han exposat els arguments que posarien en risc el sector pesquer en el cas d’aplicar-se la proposta de la Comissió Europea, ja que per al 2025 es proposa reduir la pesca un 79% respecte enguany. També s’estableix una reducció complementària del 30% de les captures de la gamba, amb un màxim de 551 tones per a Espanya.

Tal com explica el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, al comissari Costas Kadis a una carta que s’ha llegit durant l’acte celebrat al Serrallo «la proposta suposaria una activitat pesquera per a la flota d’arrossegament d’entre 20-28 dies, en funció del segment d’eslora, per a l’any 2025 i estableix de facto una limitació de l’activitat empresarial i laboral a un mes per any, que al nostre entendre no és compatible amb el manteniment de l’activitat pesquera».

Ordeig assegura que «aquesta situació pot derivar en el tancament de les empreses pesqueres i la fugida del personal qualificat a altres activitats laborals. A més, la manca de l’activitat d’arrossegament, que representa el 60% de l’activitat econòmica de les confraries de pescadors, posa en risc les estructures pesqueres i els llocs de treball d’aquestes corporacions de dret públic. L’activitat de la pesca del Mediterrani és més que una activitat econòmica; la pesca suposa el pilar de l’economia blava de les comunitats pesqueres i genera una activitat econòmica, directa i indirecta, que en determinades èpoques de l’any és la principal economia local. A més, representa la cultura, la gastronomia, el paisatge i la vida als ports i litorals; en definitiva, el nostre territori».

Protesta dels pescadors a Cambrils.Ajuntament Cambrils

Acte a Cambrils

L’Ajuntament de Cambrils s’ha unit aquest matí a les diferents reivindicacions que s’han fet en diferents municipis costaners en defensa del sector pesquer. L’acte, que s’ha celebrat davant de l’Ajuntament ha consistit en la lectura del manifest impulsat per la Federació Catalana de Confraries de Pescadors en que es transmet a la societat el seu rebuig a la proposta de la CE per regular la pesca el 2025. A l’acte hi han participat tots els regidors del consistori i membres de la Confraria de Pescadors de Cambrils.

La proposta afecta especialment la pesca d’arrossegament, que és el pilar del sector català juntament amb l’encerclament i les arts menors.

La Federació catalana de Confraries de Pescadors posen de relleu en aquest manifest que «el 2023, l’arrossegament va representar el 60% del valor de les vendes a llotja. Sense aquesta modalitat, la pesca professional desapareixerà. El sector ja aplica mesures sostenibles, com limitar les jornades a menys de 12 hores, establir vedes anuals de més de 50 dies, definir zones d’exclusió i utilitzar arts més selectius».

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, ha destacat que «la pesca és clau per a l’economia blava. En moltes zones, som el motor econòmic principal, amb impacte directe en la comercialització, la restauració i el turisme, ara amenaçats per aquesta proposta». Per altra banda, ha volgut destacar la necessitat de que «la Comissió Europea reconsideri les limitacions als pescadors» i ha assegurat que l’Ajuntament, igual que farà la Generalitat de Catalunya «vetllarà per tal de garantir que no desapareguin les comunitats pesqueres».

Tal i com indica el manifest el model pesquer català es basa en confraries que gestionen la llotja i controlen captures i estadístiques. Però la flota s’ha reduït un 50% en els darrers anys, a causa d’una normativa imposada que no reflecteix la realitat.

El Pla Multianual (MAP) aprovat el 2019 atribueix la manca de peix només a la sobrepesca, ignorant factors com el canvi climàtic. Això ha imposat reduccions injustes per a la flota, que opera amb vedes llargues no adequadament compensades.

Aquesta gestió ha reduït la capacitat pesquera un 40% i els ingressos mitjans en llotja un 12,5%, afectant greument el sector i les confraries. Segons l’ICATMAR, les dades de la CE són incorrectes i les espècies gestionades es troben dins dels límits biològics segurs. Cal revisar el model per basar-lo en informació científica precisa.

Davant aquesta proposta, els pescadors catalans han dit prou i asseguren no poder acceptar més retallades.

L’acte és el preludi de la vaga que aquest dilluns i dimarts ha iniciat el sector pesquer per fer sentir la seva queixa davant aquestes noves limitacions que vol imposar Europa.