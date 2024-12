Interrompuda l'R15 i Mitjana Distància entre les estacions dels Guiamets i Marçà-Falset per la caiguda d'un altre arbre

Adif té prevista una alternativa de transport per carretera en el trajecte entre Reus i SaragossaCedida

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La caiguda d'un arbre sobre la infraestructura ha obligat a tallar la circulació de trens entre les estacions dels Guiamets i Marçà-Falset.

L'incident ha afectat la línia R15 de Rodalies i també els trens de Mitjana Distància. Segons ha informat Adif, hi ha previst un pla alternatiu de transport per carretera per al trajecte entre Reus i Saragossa.

Per la seva part, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. No ha estat l'única interrupció en aquesta línia aquest dissabte.

La caiguda d'un altre arbre ha aturat durant més de dues hores els viatges entre Móra d'Ebre i Pradell.