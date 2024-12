Un arbre caigut paralitza la línia R15 entre Móra la Nova i Pradell i deixa 150 passatgers atrapats

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els trens de la línia R15 de Rodalies han quedat temporalment paralitzats entre les estacions de Móra la Nova (Ribera d'Ebre) i Pradell (Priorat) a causa de la caiguda d'un arbre a la catenària.

Per aquest incident, els Bombers han mobilitzat quatre dotacions per atendre l'avís d'un tren aturat a Marçà, en una zona de difícil accés, i evacuar uns 150 passatgers, tot i que finalment, no ha estat necessari.

Els tècnics d'Adif han pogut donar corrent a la catenària i el tren ha pogut reprendre el trajecte interromput després de dues hores d'espera. Segons ha informat Protecció Civil, també s'ha posat fi a la prealerta del pla Ferrocat.