Descobreix els menús i preus dels restaurants amb estrella Michelin de Tarragona

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

La província de Tarragona és un destí gastronòmic d'excel·lència, amb diversos restaurants reconeguts per la seva creativitat i qualitat culinària. En l'edició de la constel·lació Michelin dedicada al 2025, fins a 8 restaurants tarragonins van ser reconeguts per la seva proposta gastronòmica, sumant-ne un de nou a la llista. Aquí et detallem els menús i preus dels restaurants amb estrella Michelin de la demarcació de Tarragona perquè puguis gaudir d'una experiència única.

Deliranto (Salou)

Inspirat en Charles Dickens, Deliranto ofereix tres propostes gastronòmiques úniques:

- Menú Conte de Nadal:

- Versió curta: 125 € (sense begudes)

- Versió extensa: 175 € (sense begudes)

Menú del Xef: 185 € (sense begudes)

Consulta més informació a la seva web: deliranto.com.

El xef del Deliranto ed Salou, Pep Moreno, elaborant un plat a la seva cuina.Deliranto

Rincón de Diego (Cambrils)

Aquest restaurant ofereix una variada proposta de menús:

Menú Súmmum:

- Sense maridatge: 125 €

- Amb bodega (1 ampolla per 2 persones): 145 €

- Amb maridatge complet: 175 €

- Inclou plats com ceviche de peix, llom de Black Angus i postres originals com el “Deliri Havener”.

Menú Gastronòmic:

- 65 € o 85 € amb vi.

Menú del Cava:

- Preu únic: 125 €

Amb marisc, fideus amb llamàntol i un toc dolç amb espuma de xocolata i maduixes.

Consulta més informació en aquest enllaç.

Imatge d'un còctel de llagostins del restaurant El Rincón de Diego de Cambrils.Tripadvisor

Can Bosch (Cambrils)

Reconegut per la seva tradició marinera, Can Bosch presenta:

Menú Llagosta : Preu segons mercat. Inclou caldereta i altres preparacions de llagosta.

: Preu segons mercat. Inclou caldereta i altres preparacions de llagosta. Menú Degustació : Des de 107 € (+10% IVA).

: Des de 107 € (+10% IVA). Menú Tradició: Des de 65 € (+10% IVA). Destaca per plats com gaspatxo de jalapenyo i jarret de vedella.

Tota la informació en aquest enllaç.

Imatge d'una elaboració del restaurant Can Bosch de Cambrils.Can Bosch

Quatre Molins (Cornudella de Montsant)

Aquest restaurant destaca pels seus maridatges amb vins del Priorat:

Menú Els Nostres Pensaments: Preus entre 60 € i 140 €, segons el maridatge escollit. Inclou plats com Royal de llebre i truita amb carabiner.

Preus entre 60 € i 140 €, segons el maridatge escollit. Inclou plats com Royal de llebre i truita amb carabiner. Menú La Nostra Essència : Preus des de 40 € fins a 90 €. Propostes com anguila amb wasabi i bacallà fresc.

Consulta els menús complets al web.

Imatge d'una elaboració del Restaurant Quatre Molins de Cornudella.Quatre Molins

Villa Retiro (Xerta)

Amb un toc avantguardista, ofereix:

Menú Clàssic : 72 € per persona (maridatge opcional de 37 €).

: 72 € per persona (maridatge opcional de 37 €). Menú Homenatge: 118 € (amb maridatge de 60 €).

118 € (amb maridatge de 60 €). Menú Més que un Homenatge: 148 € (amb maridatge de 80 €). Inclou crustacis, tonyina i plats de caça.

Aquests són els menús complets de Villa Retiro.

Imatge d'All i pebre d’anguila, papada de porc a baixa temperatura i emulsió d’herbes anisade, una de les elaboracions del menú degustació de Vila Retiro.@villa_retiro

Les Moles (Ulldecona)

Innovació i tradició en diversos menús:

Menú Degustació El Camí : 145 €

: 145 € Menú 11.465 dies + 99°C : 125 €

: 125 € Menú Tradició: Des de 47,90 € a migdia i 54,90 € a la nit. Inclou foie amb figues i arròs d’ànec.

També existeix opció del Menú Degustació Vegetarià i el Menú a la Carta que és un menú fet a mida, on es pot combinar mitges racions i dissenyar una proposta pròpia segons la carta.

Coneix tots els detalls dels menús de Les Moles.

Imatge d'una elaboració del restaurant Les Moles d'Ulldecona.Lea Moles

L’Antic Molí (Ulldecona)

Ofereix una experiència arrelada al territori:

Menú Mans – El món que torna : 120 € a taula completa + Harmonia de vins, gran selecció de la nostre sommelier: 65€ per persona + Pa artesà 3€

: 120 € a taula completa + Harmonia de vins, gran selecció de la nostre sommelier: 65€ per persona + Pa artesà 3€ Menú Mans Vegetarià : Opció vegetal amb plats creatius. Amb el mateix preu que el Menú Mans.

: Opció vegetal amb plats creatius. Amb el mateix preu que el Menú Mans. Tast del Xef: 75€ per persona + Pa artesà: 3€ + Harmonia de vins, gran selecció de la nostre sommelier: 30€ per persona

75€ per persona + Pa artesà: 3€ + Harmonia de vins, gran selecció de la nostre sommelier: 30€ per persona Tast de la Setmana (Dimecres, dijous i divendres): 45€ per persona+ Pa artesà: 3€

Aquests són les propostes gastronòmiques de l'Antic Molí.

Imatge d'una elaboració del restaurant l'Antic Molí d'Ulldecona.L'Antic Molí

Citrus del Tancat (Alcanar)

L'establiment d'Alcanar ha estat l'últim a rebre el reconeixement de la Guia Michelin. Ofereix dos menús degustació diferents:

Menú Sol de riu : 94€ + harmonia de vins per 50€ per persona

: 94€ + harmonia de vins per 50€ per persona Menú Montsià: 75€ + harmonia de vins per 40€ per persona

Coneix totes les opcions d'aquests menús en aquest enllaç.

Imatge d'una de les elaboracions del restaurant Citrus del Tancat d'Alcanar.Citrus del Tancat

Aquests establiments, reconeguts per la seva extraordinària oferta gastronòmica, esdevenen una parada obligatòria per a tots els amants de les experiències gastronòmiques de luxe. Recorda que cal reservar amb antelació i que pots conèixer tots els detalls i tota la informació al mateix espai web de cada establiment que pots trobar en aquest article.