La demarcació de Tarragona, per sota de la mitjana europea en ocupació tecnològica

Segons un informe recent de la Fundació COTEC, Tarragona compta amb un 6,2% d’ocupació tecnològica, situant-se com la segona província catalana amb més pes d’aquest tipus d’ocupació després de Barcelona (10,2%). Aquesta xifra posiciona Tarragona en la 14a posició en el rànquing espanyol, per davant de Girona (5,3%) i Lleida (3,6%), però encara per sota de la mitjana de la Unió Europea (10,7%).

Imatge del mapa espanyol d'ocupació tecnològica per províncies.COTEC

Creixement en un sector clau per a l'economia

L’ocupació tecnològica engloba treballadors afiliats a la Seguretat Social en les 13 activitats econòmiques més intensives en tecnologia, segons la classificació d’Eurostat. A Tarragona, aquest sector representa un total de 20.724 afiliats, dels quals:

Indústria química: 7.096 afiliats

Recerca i desenvolupament (I+D): 3.189 afiliats

Fabricació de vehicles de motor: 2.788 afiliats

Programació, consultoria i altres activitats informàtiques: 2.698 afiliats

Imatge dels sectors amb més afiliats dins de l'ocupació tecnològica a Tarragona aquest 2024.COTEC

La diversitat i especialització de la seva estructura productiva, amb un fort pes de la indústria química i altres sectors tecnològics, destaca com un dels motors econòmics de la província.

Tarragona al mapa tecnològic espanyol

En el conjunt d’Espanya, Tarragona supera altres províncies com Palència, Castelló, Cantàbria i Astúries, tot i quedar lluny dels líders en ocupació tecnològica com Guipúscoa, Madrid, Saragossa i Barcelona. L’informe també posa en relleu les diferències internes dins de les comunitats autònomes: mentre Barcelona lidera a Catalunya amb un 10,2% d’ocupació tecnològica, Tarragona es posiciona com a segona força tecnològica del territori.

Un futur amb oportunitats de creixement

L’informe COTEC revela que, tot i les diferències amb la mitjana europea, Espanya ha experimentat una convergència significativa en ocupació tecnològica en els darrers anys. Entre 2021 i 2023, la distància amb Europa s’ha reduït en cinc punts percentuals, impulsada per un augment del 48% en el sector tecnològic durant l’última dècada. Tarragona, amb un ecosistema tecnològic diversificat i un pes creixent en la indústria avançada, es posiciona com una província amb un alt potencial per continuar aquest creixement.