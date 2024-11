Llum verda al districte tecnològic, un projecte que podria crear 25.000 llocs de feina directes a 20 anys vista

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona tindrà el seu propi districte tecnològic. Els resultats de l’estudi de viabilitat elaborat per l’enginyer i economista Miquel Barceló ha refermat la voluntat del govern municipal de tirar endavant aquest ambiciós projecte. El que va ser un dels principals impulsors del barri 22@ de Barcelona ha conclòs en el seu informe que «és necessari i urgent dissenyar i implantar un districte innovador a la ciutat de Tarragona».

A partir d’ara, s’haurà de concretar un projecte que es desenvoluparà al llarg dels pròxims 20 anys. Barceló calcula que, a llarg termini, es podrien arribar a crear entre 20.000 i 25.000 llocs de treballs directes qualificats. D’aquests, se’n podrien derivar 40.000 més del sector serveis. Durant els primers anys, es treballarà en l’impuls d’un hub tecnològic a la Tabacalera, que es convertirà en l’eix del futur districte tecnològic, el qual s’estendrà fins a l’altra banda del riu Francolí.

Barceló explicava ahir, en la presentació del seu estudi, que ha dut a terme una seixantena d’entrevistes a una mostra prou representativa del que s’anomena «quàdruple hèlix» de la ciutat: administracions públiques, empreses, la societat civil i el coneixement. Respecte a aquest últim apartat, destacava que Tarragona té una base «molt potent» amb universitats, centres de recerca, l’Eurecat i els centres de formació professional; sobre la qual començar a construir.

Perspectiva metropolitana

Més enllà de les entrevistes, l’impulsor del 22@ va analitzar dades estadístiques, així projectes que s’han elaborat a la ciutat en els darrers anys. «Hem fet una immersió a Tarragona amb un context metropolità», apuntava Barceló, qui destacava que «el procés d’institucionalització progressiva» liderat vuit ajuntaments de la demarcació que estan impulsant la futura àrea metropolitana suposa una «gran oportunitat» per al desenvolupament d’aquest nou districte tecnològic.

El canvi urbanístic anirà lligat a una estratègia econòmica, així com tecnològica i de coneixement. També implicarà una transformació social. Per poder aconseguir tot això, serà clau tenir «una bona governança», amb un organisme que reuneixi diferents agents com empreses, el govern municipal, universitats o centres d’experts.

Segons les conclusions de l’estudi de Barceló, la manca de lideratge ha estat una de les principals raons per la qual no han triomfat grans iniciatives que s’havien d’impulsar a la ciutat, com la Vall de l’Hidrogen. També és necessari que es faci el pas d’elaborar un projecte executiu i no quedi només en un esbós.

Paral·lel al POUM

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, avançava que es treballarà de forma paral·lela per aprovar el futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i engegar el projecte del futur districte tecnològic durant el primer semestre del 2025.

«El projecte de Barceló dibuixa un nou barri amb un gran potencial econòmic, social i cultural», assenyalava el batlle. Aquest podria tenir una dimensió de 30 hectàrees. El 40% de la superfície es destinaria a habitatge, un altre 40% a activitat econòmica i el 20% restant a l’espai públic, on també es crearien equipaments públics, elements claus per dinamitzar el barri.

Per a Barceló és essencial «evitar la gentrificació», així que es reservarà terreny per a la creació d’habitatge públic. El pla d’implementació del districte tecnològic preveu que, a curt termini, durant el primer any, s’ha de posar en marxa el projecte i s’han de definir els objectius operatius i les accions. A llarg termini, a 4 anys vista, «cal assegurar el seu funcionament i desenvolupament regular per assolir el punt de no retorn».

Els primers canvis es veuran en els magatzems de la Tabacalera. El mòdul 1 podria acollir un clúster d’indústries creatives i culturals, així com altres activitats juntament amb el magatzem 2. D’altra banda, s’ubicaria la seu central del districte amb espais de participació ciutadana com el Citilab, un laboratori per democratitzar la innovació social i tecnològica; i acolliria empreses digitals. Finalment, el mòdul 4 es convertiria en una residència per a estudiants i treballadors.

Tanmateix, es preveu actuar en espais del Port de Tarragona, on es proposa instal·lar oficines i un equipament residencial, així com en els centres cívics de Torreforta i de Sant Pere i Sant Pau, els quals es connectarien al futur espai Citilab per tal de crear una xarxa ciutadana.