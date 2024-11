Detingudes deu persones d’una organització dedicada al cultiu de marihuana a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents de Policia Nacional han dut a terme un macro operatiu policial conjunt amb el Servei de Vigilància Duanera de l’AEAT contra el cultiu de marihuana a la província de Tarragona.

Les investigacions es van iniciar a mitjans de l’any passat sobre un grup d’individus establerts a la província de Tarragona i que es dedicarien presumptament al cultiu i tràfic de marihuana tipus indoor.

Els investigadors van esbrinar que existien set domicilis que allotjarien importants plantacions de marihuana tipus indoor i que en alguns d’ells podien ocultar importants sumes de diners procedent de l’il·lícit tràfic d’aquestes substàncies.

Es van realitzar set entrades i registres relacionats amb els delictes de pertinença a organització criminal, cultiu i tràfic d’estupefaents, defraudació de fluid elèctric i blanqueig de capitals, duent-se a terme la detenció de deu individus.

En els registres efectuats s’han intervingut 3.860 plantes de marihuana en avançat estat de creixement i floriment, tres armes de foc reals (dos pistoles i un revòlver calibre 357 magnum), així com nombrosa munició, 7.200 euros en metàl·lic, 3 moneders de criptomonedes, una furgoneta, sis equips informàtics i sis terminals mòbils.

En aquesta operació s’han pogut constatar dos mètodes nous utilitzats per aquesta organització criminal a les plantacions indoor; una de les plantacions més grans estava construïda de forma subterrània a cinc metres de profunditat en una bodega d’una finca. En d’altres, s’utilitzaven grups electrògens de generadors alimentats per gasoil per evitar ser detectats pels inspectors de les empreses de fluid elèctric.

S’ha determinat durant els mesos d’investigació que aquesta organització criminal, no només es dedicaria al tràfic internacional d’estupefaents, sinó que podria estar realitzant un presumpte delicte de blanqueig de capitals.

La investigació ha estat duta a terme per agents adscrits a l’UDYCO de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Tarragona, la Brigada Local de Policia Judicial de la Comissaria Local de Reus, així com pel Servei de Vigilància Duanera de l’AEAT a Catalunya.