Parlon no descarta enviar alertes als mòbils i activar restriccions de mobilitat si cal

La consellera d’Interior, Núria Parlon, no ha descartat que, en funció de la previsió meteorològica i dels indicis que es tinguin aquest dimarts a la tarda per les possibles afectacions de la DANA, s’hagin d’enviar de nou alertes als telèfons mòbils o restringir la mobilitat per carretera a les comarques que estiguin sota la influència de les tempestes.

«Si hi ha avisos per intensitat de pluja de 4 sobre 6, activarem les alertes, i no es descartable tampoc alguna decisió sobre mobilitat», ha dit, tot demanat prudència i esperar «a la predicció» de la tarda. De moment, però, ja hi ha alerta de l’Inuncat per precipitacions intenses al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona.

Parlon, que ha defensat la forma de procedir en episodis de DANA com aquest, ha recordat que l’enviament d’alertes als mòbils al Garraf i el Baix Llobregat la setmana passada durant l’anterior tempesta va evitar 220.000 desplaçaments en vehicles per carretera. «L’alerta es va enviar només 10 minuts després de tenir l’avís d’observació de 6 sobre 6 d’intensitat de pluja, i es van moure 220.000 vehicles menys que el mateix període de temps en el mateix dia l’any anterior. Les alertes funcionen», ha defensat la consellera.

A hores d’ara, però, no s’ha mostrat especialment preocupada pels efectes de la DANA a cap dels territoris on es preveu afectació. De fet, ha explicat que de moment s’ha traslladat als ajuntaments i a través dels canals habituals les recomanacions de protecció i autoprotecció per a la ciutadania. Aquests consells passen per estar atents a les previsions meteorològiques i a l’estat de les carreteres; evitar travessar i no aparcar en rieres, torrents i passos subterranis; buscar refugi si la tempesta enganxa la gent al carrer; i trucar al 112 per a qualsevol emergència.