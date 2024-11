Protecció Civil activa l'alerta INUNCAT en previsió dels forts aiguats anunciats pel Meteocat

Una dona d'esquenes amb un paraigua caminant per la Rambla de Tarragona.ACN

Protecció Civil ha emès una alerta per risc d'inundacions (INUNCAT) a causa de les fortes precipitacions previstes al litoral i prelitoral de les demarcacions de Barcelona i Tarragona, a partir del migdia d'avui i durant tota la jornada de demà. Els xàfecs podrien arribar a superar puntualment els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment a la zona costanera que va del Montsià al Tarragonès.

Principals riscos meteorològics:

Pluja intensa: Durant el període de 01:00 de la matinada de dimecres fins a la mateixa hora de dijous, les precipitacions podrien acumular més de 100 mm d’aigua en diverses zones del litoral. El nivell de perill per acumulació de pluja s’ha classificat en grau taronja (3 sobre 6).

Fort onatge: A més, des de les 07:00 de dimarts fins a les 07:00 de dijous, es preveuen onades de més de 2,5 metres d’alçada. Aquest fenomen ha estat qualificat amb un grau de perill taronja (3 sobre 6), i afectarà especialment les zones costaneres.

Recomanacions a la població

Protecció Civil demana als ciutadans que evitin acostar-se a les platges i altres zones costaneres afectades per l'onatge intens, així com a rieres i torrents que podrien incrementar el cabal sobtadament. També es recomana extremar les precaucions durant els desplaçaments, evitar circular per vies inundables i seguir les actualitzacions oficials sobre la situació meteorològica.