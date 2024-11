Protecció Civil envia alertes als mòbils de Tarragona per fortes pluges i restriccions de mobilitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els habitants de diverses comarques de la demarcació de Tarragona han començat a rebre notificacions d'alerta de Protecció Civil al voltant de les 14 hores avisant de fortes pluges i restriccions de mobilitat en les properes hores. Per motius que es desconeixen, no tots els veïns han rebut aquesta notificació.

El Govern ha anunciat que la mobilitat quedarà restringida a nou comarques de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès a partir de la mitjanit i durant tot el dilluns, amb l’objectiu de minimitzar els riscos per la previsió de pluges torrencials.

Segons la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, la decisió s'ha pres basant-se en la previsió meteorològica que preveu una «traca final» de la gota freda, amb la possibilitat de pluges intenses i estancament de la depressió sobre les comarques afectades durant hores.

Aquesta situació podria generar greus problemàtiques en aquestes zones, que inclouen el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Priorat, el Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Penedès.

En aquestes comarques, es prohibiran els desplaçaments no essencials, es suspendran les classes escolars, universitàries i les activitats esportives. Es recomana, a més, fer ús del teletreball per evitar riscos. Parlon ha remarcat que la mesura inclou excepcions per als treballadors essencials, com ara el personal sanitari.

Aquesta restricció es mantindrà vigent fins dilluns al migdia, moment en què es reavaluarà la situació en funció de l’evolució de la meteorologia.