Classes suspeses i restriccions de mobilitat a la demarcació de Tarragona per la «traca final» de la DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Davant la intensificació de l’episodi de pluges causat per la DANA, el Govern de Catalunya ha anunciat mesures excepcionals a partir de la mitjanit i durant tot el dilluns per a nou comarques del sud del país: el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp, el Priorat, el Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Penedès.

La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha informat que es restringirà la mobilitat en aquestes zones per prevenir riscos, i es recomana que tothom que no formi part de serveis essencials treballi des de casa.

A més de les restriccions de mobilitat, es cancel·len totes les classes, tant escolars com universitàries, i activitats i activitats esportives en aquestes comarques, per tal de minimitzar el desplaçament de persones i garantir la seguretat de la ciutadania.

Protecció Civil enviarà missatges d’alerta als telèfons mòbils de les persones afectades per informar-los de les restriccions de mobilitat i altres mesures preventives. Aquesta alerta també recorda la necessitat d’evitar travessar barrancs i torrents, que podrien créixer de manera sobtada.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), es preveuen pluges intenses que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb acumulacions de fins a 40 litres per metre quadrat dilluns en algunes zones de les Terres de l'Ebre, el Priorat i el Baix Camp. Tot i que fins ara no s'han registrat incidències greus, la situació es manté en alerta pel risc de tempestes més severes.

La consellera Parlon ha advertit que aquesta serà la «traca final» de la DANA, amb les pluges més intenses previstes entre aquesta nit i demà al migdia, afectant especialment les comarques del sud de Catalunya, el litoral i el prelitoral.