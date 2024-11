Mapa de pluja: els municipis de Tarragona que es veuran més afectats per la DANA aquest dilluns

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat. Segons les noves previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es preveu que per aquest dilluns es mantinguin els avisos per intensitat de pluja (més de 40l/m2 en 30min) i acumulació (més de 100 l/m2 en 24h) a tota la demarcació de Tarragona.

Durant el matí totes les comarques d'aquesta es troben sota alerta taronja, és a dir, en perill alt. En canvi, durant la tarda, el grau de perill minvaria a moderat, quedant de color groc al mapa.

De fet, el Govern de Catalunya ha anunciat mesures excepcionals a partir de la mitjanit i durant tot el dilluns per a nou comarques del sud del país: el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp, el Priorat, el Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Penedès.

D'aquesta manera es restringirà la mobilitat en aquestes zones per prevenir riscos, i es recomana que tothom que no formi part de serveis essencials treballi des de casa.

A més de les restriccions de mobilitat, es cancel·len totes les classes, tant escolars com universitàries, i activitats esportives en aquestes comarques, per tal de minimitzar el desplaçament de persones i garantir la seguretat de la ciutadania.

Es tracta del que podria ser la «traca final» de la DANA. Així ho ha explicat la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon. Meteocat preveu que aquest darrer dia de fortes precipitacions afecti amb especial intensitat a les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Alguns dels municipis més afectats podrien ser Amposta, Tortosa i Alcanar.

Aquestes intensitats i acumulacions a la zona de l’Ebre podrien comportar crescudes als barrancs i ocasionar danys, per la qual cosa des de l’Agència Catalunya de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) s’està fent el seguiment. També els Agents Rurals i Bombers de la Generalitat estan fent rutes per aquestes zones per detectar possibles incidències.